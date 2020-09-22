需求有望回流！波音入列高盛「強烈買進名單」

連續兩年遭空難事件與疫情重創的波音 (BA-US) 終於迎來好消息，高盛週一 (18 日) 將波音列入「強烈買進名單」(conviction buy list)，除了疫情逐漸放緩外，737 MAX 試飛進度也相當樂觀，料有助波音訂單。

除了波音外，高盛週一還將航空航太巨頭雷神技術 (RTX-US) 也加入「強烈買進名單」上，並將洛克希德馬丁與 L3Harris 科技移出該清單。

高勝分析師 Noah Poponak 在報告中表示，商務航旅需求已好轉，這是個極好的中期性機會，他認為波音有望受惠於緩解的疫情，且市場對航旅的憂慮也已減輕。

新冠肺炎 (COVID-19) 使得全球商務航旅需求銳減，週日 (20 日) 全球航運載客量僅有 8.5 萬人，較去年同期下降 66%；今年 4 月疫情嚴峻時期，美國商務航旅量則較去年同期減少逾 90%。

Poponak 指出，美國 FAA、EASA 和加拿大運輸部都已完成對 737 MAX 的試飛測驗，且波音未交付訂單 (backlog) 遭取消速度已經明顯放緩，儘管市場仍抱持懷疑態度，但這對股價將是一大催化劑。

Poponak 將波音目標價訂為每股 225 美元，與近期股價相比，潛在漲幅逾 40%；同時她將雷神技術目標價訂為每股 86 美元，潛在漲幅同樣達 40%。

Poponak 認為，雷神技術的國防業務定位良好，其商用噴射機引擎業務將在未來幾年內實現增長。