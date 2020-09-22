解決Peacock廣告版位爭議 Roku週一逆勢激漲17%以上

串流設備大廠 Roku (ROKU-US) 週一逆勢大漲 17% 以上，係因居家防疫股大漲的動力提振，且 Roku 與康卡斯特 (CMCSA-US) 解決已長達一個月的廣告版位僵局，雙方達成協議，Roku 平台將增添 Peacock。

NBCUniversal 旗下串流影音服務 Peacock 包含付費方案和廣告支援方案，亦即付費訂閱者可以享受無廣告且更多內容的服務，特定 Xfinity TV 和網路顧客可以免費或以優惠方式訂閱 Peacock。康卡斯特執行長 Brian Roberts 上週表示，Peacock 已有 1500 萬人註冊，較第二季底時的註冊人數 1000 萬人提升許多。

Roku 的商業模式不只是銷售硬體，其廣告業務也快速發展，使其得以進一步利用數千萬用戶來獲利。Roku 週一發表聲明，公司與 NBCUniversal 的協議包含「與廣告相關的重要合作夥伴關係」。

Benchmark 分析師 Matthew Harrigan 表示，Roku 先前表示，在其設備支援的頻道上享有 30% 的廣告版位，雖然 Roku 沒有公布與 Peacock 的協議條件，但可以想見該比例會低一點。

Harrigan 週一重申對康卡斯特股票的「買進」評級，以及目標價 54 美元，理由是該公司的寬頻網路實力強勁，且其媒體部門的隱含估值較低。他看好 Peacock 廣告支援的串流模式。大多數華爾街分析師對康卡斯特和 Roku 的股票給予買進或等同買進的評級。

Roku 週一大漲 28.35 美元或 17.7%，收 188.82 美元，刷新 52 週高點紀錄；但康卡斯特下跌 1.28% 至 44.68 美元。 S&P 500 下跌 1.16%、納斯達克綜合指數下跌 0.13%

今年迄今 Roku 股價上漲約 41%，而康卡斯特則在除息後大致持平。

週末歐洲新冠病例激增，引起市場對居家防疫股新一波訂單潮的關注，激勵此類新冠受益股週一走漲，包括 Netflix (NFLX-US)、藝電 (EA-US) 和達美樂披薩 (DPZ-US) 等，Roku 也搭上這波漲潮。

康卡斯特向寬頻網路訂戶提供免費串流機上盒 Xfinity Flex 可收看 Peacock，此外 Peacock 也同時登陸於蘋果 (AAPL-US) 的 Apple TV、谷歌 (GOOGL-US) 的 Chromecast，以及多種智慧電視和遊戲主機，但目前尚未登上亞馬遜 (AMZN-US) 的 Fire TV 設備。

AT&T (T-US) 子公司華納媒體旗下的 HBO Max 也同樣尚未登陸 Roku 或 Fire。