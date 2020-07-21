〈財報〉洛克希德馬丁Q2收益超出市場預期 上調全年財測

洛克希德馬丁 (LMT-US) 在週二 (21 日) 公佈了第二季財報，營收、獲利皆優於預期，儘管該公司認為，全球疫情將對經濟帶來不確定性，但仍上調了全年財測。

洛克希德馬丁股票在美股盤前上漲 3.96% ，暫報每股 380 美元。

洛克希德馬丁股價走勢 (圖片：谷歌)

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：162.2 億美元，高於預期的 152.4 億美元，高於去年同期的 144 億美元

淨利：16.26 億美元，略高於預期的 16.18，高於去年同期的 14.2 億美元

EPS：5.76 美元，高於預期的 5.72 美元

洛克希德馬丁表示，在截至 6 月底的第二季當中，獲利較去年同期增長了 15.8%，達到 EPS 5.76 美元，略高於華爾街普遍預期的 5.72 美元。此外，營收增長了 12.3%，達到 16.22 億美元，再次超出了分析師預期的 152.4 億美元。

該公司也表示，第二季的未完成訂單總額為 1,503 億美元，較去年同期增長約 9.5%，並指出在第二季內向美軍共交付了 25 架 F-35 戰鬥機，較去年同期的 29 架有所下滑。

洛克希德馬丁執行長 James Taiclet 表示：「我很高興在本季度繼續看見強勁的運營和財務業績，我們將繼續專注於為客戶帶來卓越的業績，同時保護員工的福祉，並在全球疫情流行期間保持我們的供應鏈的牢固性。」

此外，Taiclet 也補充表示：「洛克希德馬丁的團隊、強大的業務組合以及政府的支持行動，將使我們能夠繼續為國家和國際合作夥伴提供至關重要的國家安全解決方案，並為我們的股東提供長期價值。」

洛克希德股價在財報發布後立即在盤前交易中上漲 3.96%，也使股今年迄今的跌幅降至約 2.6%。

未來展望

展望全年，洛克希德馬丁表示，預計 EPS 將落在 23.75 美元至 24.05 美元之間，淨銷售額在 635 億美元至 650 億美元之間。