川普祝福變調：字節跳動須徹底切割TikTok

美國總統川普在上週末對 TikTok 交易案表達「祝福」後，週一 (21 日) 川普的祝福變了調，他再度設下美企和 TikTok 的合作條件，即中國字節跳動不得有任何控制權 (股權)。

川普政府以國家安全為由下微信 TikTok 禁令，原訂上週日 TikTok 下架的禁令已押後到 9 月 27 日，主因是川普祝福並贊同 TikTok 與「甲骨文和沃爾瑪」等美企的技術合作方案。

消息人士說，，新公司為 TikTok Global，母公司字節跳動將保留 80% 股權。

母公司字節跳動週一表示，TikTok 將是一家新成立的美國公司，即將 IPO 掛牌上市，擁有該應用程式的全球大部分業務。

字節跳動將擁有 TikTok Global 80% 股權，而 TikTok Global 將成為其子公司。

川普週一受訪時提出條件，他希望 TikTok Global 上市後中國勢力影響將被稀釋。

美國政府已把甲骨文 (ORCL-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 與 TikTok 交易案限期延後至 9 月 27 日。

川普週一接受外媒採訪時表示：「TikTok Global 將被甲骨文控制，完全被甲骨文控制。我想他們要上市，甲骨文將買下剩餘很多股份。」

川普稱，如果我們發現中國字節跳動參與其中 (握有股權)，那麼我們就不會批准這筆交易，我們將密切關注此事。

美股早盤時段，台北時間週一 10 時 55 分許，甲骨文 (ORCL-US) 上漲逾 2%、沃爾瑪 (WMT-US) 上漲逾 1%。