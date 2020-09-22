〈美股盤後〉道瓊驚魂夜！一度狂瀉逾900點 蘋果尾盤強力救援

週一 (21 日) 多項利空夾擊之下，隨著歐洲新冠疫情急遽惡化，大型銀行洗錢醜聞引爆金融股跳水，美股開盤就遭逢空軍猛烈突擊。

道瓊盤中遭逢大屠殺，一度跌逾 900 點，所幸投資人尾盤逢低搶購受創的科技股，蘋果反攻大漲逾 3%，助力道瓊收回部分失地，然而，四大指數仍集體收黑。

蘋果尾盤反攻大漲逾 3%(圖片：investing)

道瓊週一收跌逾 500 點，創自 9 月 8 日以來最糟糕的一天，標普自 2 月以來連續 4 個交易日挫跌，華爾街料將迎來一個沮喪的 (九) 月份。

道瓊收跌逾 500 點，創自 9 月 8 日以來最糟糕的一天 (圖片：investing)

利空消息方面，美中關係持續緊張、中國上週末公布「不可靠實體清單規定」，外媒報導，中國考慮是否要公布美企黑名單，或在美大選後才公布，釐清美政壇局勢後再出手反制美方。

美國總統川普週一設下美企和 TikTok 的合作條件，TikTok Global 上市後，中國字節跳動不得有任何控制權 (股權)，隨後中國官媒爆料，中國政府不會批准 TikTok 甲骨文交易案。

最高法院大法官金斯伯格逝世，美國總統川普計劃本週五 (25 日) 或週六 (26 日) 揭曉未來大法官提名人選名單，呼籲參議院應在大選前迅速投票。

這使原本就已動盪不安的美國選舉格局複雜化，進一步損害新冠刺激法案的前景。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3116 萬例，死亡數突破 96 萬例。

美國累計確診超過 682 萬例，累計死亡數達 19.9 萬。世衛組織表示已有 156 個國家加入疫苗計劃。

週一 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 509.72 點，或 1.84%，收 27,147.70 點。

標普 500 指數下跌 38.41 點，或 1.16%，收 3,281.06 點。

那斯達克指數下跌 14.48 點，或 0.13%，收 10,778.80 點。

費城半導體指數下跌 6.70 點，或 0.31%，收 2,154.28 點。

標普 11 大板塊僅科技股一枝獨秀，材料、工業和能源領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎以蘋果領漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.03%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.19%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.44%；臉書 (FB-US) 下跌 1.73%。

道瓊成分股一片血染。美國運通 (AXP-US) 下跌 5.09%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 4.88%；3M 下跌 4.83%；(MMM-US) 下跌 4.83%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 4.63%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 上漲 4.02%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.34%；美光 (MU-US) 上漲 2.08%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.69%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.11%。

台股 ADR 表現好壞不一。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.38%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.054%。

焦點個股消息

多家國際大型銀行涉嫌「幫罪犯」洗錢，轉移逾 2 兆美元可疑資金，引爆金融股重挫。摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.09%；德銀 (DB-US) 下跌 8.25%、滙豐 (HSBC-US) 下跌 5.52%。

奇異 (GE-US) 計劃退出新建燃煤發電市場，可能包括資產剝離，現場關閉和裁員。此消息引發奇異股價震盪收跌 7.70%。

電動卡車生產商 Nikola (NKLA-US) 創始人宣布辭職，其股價暴跌 19.33% 至每股 27.58 美元。

華為美國競爭對手思科 (CSCO-US) 遭爆料是中國首波「不可靠實體清單」目標，其股價下滑 1.93%。

特斯拉 CEO 馬斯克盤後推文，電池日將在明天登場。這將影響該公司長期生產，尤其是 Semi、Cybertruck、Roadster 系列，但推出的產品要到 2022 年才能實現大規模生產。特斯拉 (TSLA-US) 收漲 1.64%，盤後下跌逾 5%。

微軟閃電宣布收購《上古捲軸》發行商 Bethesda 的母公司 ZeniMax Media，微軟收盤上漲 1.07% 至每股 202.54 美元。

串流設備大廠 ROKU (ROKU-US) 大漲 17.67%，該公司將 NBC 的 OTT 服務串流媒體平台 Peacock (孔雀) 添加其平台中。

華爾街分析

豐業銀行經濟研究部稱，川普已表示，他將在週五或週六宣布大法官候選名單，同時尋求在 11 月 3 日美國大選前進行投票，這將導致美國出台經濟刺激法案的可能性進一步降低

豐業銀行經濟研究部解釋，此舉可能會佔用選舉前參議院行政部門和排程的寶貴時間，而犧牲了新一輪經濟刺激法案等措施。然而，即便迅速解決問題，民主黨的合作精神也可能會隨著選舉僵局加劇而進一步減弱。

Barrow Hanley 全球投資組合經理 Brad Kinkelaar 表示，這存在醫療保健問題，我們實際上仍沒有取得任何進展，很顯然，仍沒疫苗、未有完全治癒的方法，我們仍在尋找應對新冠危機的方法。