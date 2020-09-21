美公債水平持續飆高 經濟學家：未來歐債將更具吸引力

由美國財政部發行的美國公債被公認為安全性資產，既使收益較低，但相對其他金融資產來說穩定許多，且投資人相信美國政府不會違約，如今有經濟學家認為，隨著美國公債水平持續飆高，未來歐洲公債將變得更具吸引力。

貝倫貝格 (Berenberg) 首席經濟學家 Holger Schmieding 認為，因應政府支出攀高，美國財政部必須擴大發行債券，相較於歐洲其他國家，美國公債規模已大幅攀升，就兩者來看，比起美債，將來購買歐債將更加有利。

美國國會預算辦公室 (CBO) 曾在月初表示，因疫情影響，今年第 2 季的政府支出暴增，且稅收下滑，預計本年度 (2020 財年) 聯邦公共債務規模將急劇上升，達到 GDP 的 98%，大幅高於 2019 財年底的 79％。

此外，CBO 預計美國公共債務佔 GDP 比重將在 2021 財年突破 100％，並在 2030 財年達到 109％。

公共債務水平持續飆升，提升了政府未來違約風險，進而削減投資人對美債的興趣，因此，理論上來說，投資人可能為了尋求其他無風險資產，選擇放棄美國公債。

雖然歐洲國家同樣大量舉債來應對疫情危機，且歐洲央行曾在今年 5 月示警，包含希臘、義大利在內部分歐洲國家的公共債務水平持續成長，引發市場擔憂。

然而，歐盟在 7 月下旬通過了 7500 億歐元的紓困方案，首度以歐盟名義聯合舉債，推行「債務共同化」，有助於提高市場歐洲國家應對經濟衝擊的信心，並得以支持歐債需求。

Schmieding 表示：「最重要的是，歐洲央行基本上持有多數的額外債務，長期來看，至少在未來三年至四年，這些債務並不會被出售，只要義大利政治未出現危機，歐洲發生債務危機的風險很小。」

儘管希臘是集團中公債水平最高的國家，Schmieding 認為，義大利政局相對脆弱，政府崩潰恐引發提前改選，因此將其視為集團中風險最大的國家。