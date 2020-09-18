中國半導體自主化加速 英飛凌CEO：已準備好應對來自中國的激烈競爭

德國晶片大廠英飛凌 (Infineon) 執行長 Reinhard Ploss 表示，美國和中國之間的地緣政治緊張局勢，是該公司在全球擴展時最大的擔憂，並且已經準備好應對來自中國在半導體市場的激烈競爭。

英飛凌是全球最大的半導體公司之一，並且在汽車、電源和安全晶片領域中處於領先地位。今年 4 月份，該公司完成了對美國半導體公司賽普拉斯半導體 (Cypress Semiconductor)90 億歐元 (約合 106 億美元) 的收購。上個月該公司宣布第 3 季財報淨虧損 1.28 億美元。

Ploss 表示：「兩個超級大國之間的地緣政治緊張局勢令人擔憂，在新冠肺炎疫情期間，我認為我們不應該關注在某些國家，而應該關注全球社會的需求。這件事需要協力合作，現存的技術爭議絕對是出自不同的考量，但我們是有能力解決的。 」

近年來，中美雙邊關係惡化。美國當局以國家安全為由對華為、中興通訊和字節跳動等中國科技公司祭出禁令。以華為為例，美國將其列入實體名單中，從根本上限制了該公司獲得美國製造零組件的能力。

半導體在 5G、人工智慧 (AI) 和物聯網 (IoT) 等領域中扮演著重要的角色，半導體也一直是中國的戰略重點，該國持續致力於在該領域實現自主化。Ploss 認為，當前中美爭端大大加快了中國發展本土半導體產業的計劃，預期來自中國的競爭將會更加劇。不過，他也相信，在收購賽普拉斯後，將能幫助英飛凌在中國的業務成功發展，並已經為此做好準備。