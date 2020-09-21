德銀：全球GDP將在2021年中恢復至疫情前水準

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來衝擊，德意志銀行 (Deutsche Bank) 在週一 (21 日) 表示，有鑑於近幾個月經濟反彈較預期強勁，預期全球經濟將有望在 2021 年中恢復到疫情前的水平。不過，該行也警告表示，債務水準過高和政策轉變都可能會增加金融危機的風險。

德意志銀行研究部全球經濟研究主管 Peter Hooper 表示：「全球經濟從過去冬春兩季谷底復甦的速度，遠快過我們所預期的。隨著第三季接近尾聲，我們如今預估全球 GDP 已經恢復到疫情前水平的一半左右，並且預期這個復甦的過程將在明年年中完成，比我們先前所預測的快了兩個季度。」

德意志銀行也上修了對今年全球 GDP 的預測至萎縮 3.9%，好於 5 月份時所預測的萎縮 5.9%。德意志銀行也將 2021 年的 GDP 預測從 5.3% 上調至 5.6%。

德國智庫基爾世界經濟研究院 (Kiel Institute for the World Economy) 的報告指出，如今全球貿易的反彈的速度快於 2008 年金融危機後的水平，表現出顯著的韌性，並帶來正向復甦訊號。儘管目前全球貿易量仍低於疫情前水平，但是在今年 6 月份，全球貿易需求已經恢復了今年約一半的跌幅。

然而，Hooper 也警告表示，未來仍存在許多不確定性和潛在的風險。在美國和歐洲地區恐出現新一波疫情，以及美國總統大選即將來臨，加劇了經濟前景的不確定性。此外，英國脫歐也是另一種風險。