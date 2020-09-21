全球貿易反彈較金融危機更快 顯現正向復甦跡象

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，對全球經濟和貿易帶來衝擊。不過，根據德國智庫基爾世界經濟研究院 (Kiel Institute for the World Economy) 的報告顯示，如今全球貿易的反彈的速度快於 2008 年金融危機後的水平，表現出顯著的韌性，並帶來正向復甦訊號。

報告中指出，儘管目前全球貿易量仍低於疫情前水平，但是在今年 6 月份，全球貿易需求已經恢復了今年約一半的跌幅。

根據市場研究機構 IHS Markit 在 8 月份發出的報告顯示，在調查中所涵蓋的 38 個經濟體中，有 14 個經濟體的出口訂單出現成長，明顯高於 6 月份時的 4 個經濟體。

世界貿易組織 (WTO) 曾表示，由於疫情的衝擊，今年全球貿易預期將下跌 13%，不過優於先前最悲觀預期的 32% 暴跌。

「按照目前的情況來看，在今年剩下的時間裡，貿易量只需要每季增長 2.5%，就可以達到樂觀的預期。不過，2021 年，不利的事態發展，包括第二波疫情可能爆發，以及廣泛的貿易限制，皆可能會導致貿易擴張低於先前的預期。」WTO 說道。

世界貿易組織總幹事 Roberto Azevedo 認為，疫情將使全球價值鏈在未來幾年內重新配置。他也指出，來自各國政府的支持政策，將有助於減輕疫情持續的打擊，並穩定經濟從危機中復甦的步伐「為使產出和貿易在 2021 年強勁反彈，財政、貨幣和貿易政策都必須保持朝同一方向發展。」Azevedo 說道。