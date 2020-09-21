〈房產〉大台北核心區塊外擴至三重 地產交易熱建商紛插旗

回台資金熱潮及低利率帶旺今年房市增溫，企業及建商有鑒於台北市中軸線與車站核心區土地難覓，紛紛布局「二、三環」區塊，尤其看中三重新興土地多，且區域內「二重疏洪道重劃區」交通便捷，離台北市區僅一橋之隔，多家建商看好發展潛力，已列為今年下半年的必爭之地。

三重當地多家建商搶地推案，包括國建 (2501-TW)、潤泰 (9945-TW)、冠德 (2520-TW)、茂德、新濠等大型建商，在核心市區欠缺土地情況下，看好「二環、三環」金磚區塊發展潛力，加緊三重插旗腳步。

全國商總理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰指出，台灣今年是亞洲四小龍當中唯一經濟正成長的國家，新冠肺炎疫情加速台商回流投資置產及外資插旗佈局，房市熱度直線上升，今年全台推案量預計將達 1.5 兆元以上、全台不動產買賣交易棟數也會突破 30 萬棟。

賴正鎰說，貿易戰以來台資大舉回游及外資積極布局，多數想覓地設總部的企業發現，台北市區建築與人口過於飽和，隨著交通改善與捷運普及，改變區域觀念，開始導入國際大城市的觀念，提出認可「跨區放大」的想法，將雙北視同「大台北市」，多數建商嗅出這樣的大區域格局和商機，推案與規劃也紛紛轉往交通便捷的新興區段卡位。

賴正鎰指出，東京，北京，上海，成都，南京等國際城市，都是以中軸線與環狀交通區塊概念，以台北市來說，核心區塊就是台北車站及總統府，中山北路到圓山、士林官邸這條中軸線。所以北市府正積極推動以台北車站為中心的都市更新「西區門戶計畫」，且新北市政府也計畫在三重區二重重畫區設置「第二行政中心」，未來串聯板橋的行政園區與新莊副都心的中央合署辦公大樓，三重、板橋與新莊三區將建構起「新北市三大軸心」，讓三重區受到空前的關注。

不動產研究機構也指出，人流帶動金流，人口超過 402 萬人的新北市，人口紅利加上重大建設的推進，讓城鄉風貌快速翻轉，新北地政局統計，2020 年前 8 個月新北市土地交易移轉筆數達 5 萬 8635 筆，創下 2016 年房地合一稅施行以來的五年新高，包括三重、中和，新莊、板橋、淡水、汐止、新店等七區前 8 月土地交易都在 4000 筆以上。

其中，2020 年前 8 月三重區土地交易移轉筆數達達 5594 筆，拿下新北市土地交易量第二名，更以年增率 29% 居成長冠軍寶座，成功翻轉市場地位；而房屋賣移轉部分，今年前 8 個以 18.6% 的年增率，登上新北市第一名。

鄉林不動產研究室表示，三重區坐收地利之便，因為離台北市忠孝東路地王核心地段僅有一水之隔、一橋之遙，位居大台北的「二環」邊上，像是群光電子 (2385-TW)、藍天電腦 (2362-TW) 數十間上市櫃公司，紛紛在三重設立集團總部，形成強大「總部經濟」的產業聚落，同時磁吸建商搶地推案，包括國建、潤泰、冠德、茂德、新濠等大型建商，在核心市區欠缺土地的情況下，看好「二環、三環」金磚區塊的發展潛力，加緊在三重插旗的腳步，搶著圈地。其中，「二重疏洪道重劃區」挾著機捷與中和新蘆線的雙捷運線、又得天獨厚地擁有新北大都會公園 424 公頃水岸景觀，成為搶眼的重劃區新星，更是台北市民購屋跨區的優先選擇。