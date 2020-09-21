起亞汽車員工確診 兩工廠6千名員工已暫停作業4天

南韓第二大汽車製造商起亞汽車 (Kia) 週一 (21 日) 表示，由於有部分員工新冠肺炎 (COVID-19) 確診，該公司位於南韓國內的兩座汽車工廠，已經有四天時間停止作業。

根據《韓聯社》週一 (21 日) 報導，起亞汽車公司的發言人在接受電話採訪時表示，該公司設在首爾市南方光明市的兩座汽車組裝廠，從上週三至本週一已暫停汽車生產作業，工廠全部 6 千名員工也都待在家中。

該名發言人表示，截至週一中午，有 11 名組裝線的員工發現確診。由於員工家屬及親友也有多人感染，相關確診案例也累積到了 18 人。

起亞汽車表示，該公司會根據員工們的病毒檢驗結果並聽從衛生當局指導，來決定何時重啟作業。

起亞位在光明市的一號工廠，負責生產 K9 旗艦款豪華房車、Stinger 跑車，以及廂型休旅車 Carnival；二號工廠則是負責生產小型轎車 Pride 及中小型休旅車 Stonic。

如果工廠停工期間持續拉長，起亞也將承受生產方面損失。這兩座工廠的年產量達到 32 萬輛。

該公司在上月推出的全新 Carnival，也接到約 4 萬張的預售訂單。

起亞汽車在南韓國內共有八座工廠，其中在光明市有兩座工廠，光州及華城市也各設有三座工廠。另外在海外也設有七座工廠，其中三座設在中國，美國、墨西哥、印度、斯洛伐克也各設有一座工廠。全工廠的年產能可達 384 萬輛。