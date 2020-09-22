東京電玩展週三登場 日本亞馬遜設直播賣場

第 30 屆東京電玩展 2020 即將在週三 (23 日) 開幕，也因為疫情的關係改為線上舉辦，即將於 11 月上市的索尼 (6758-JP)PS5，以及微軟 (MSFT-US)Xbox Series X、Xbox Series S 是展中的熱門焦點。

由日本電玩業界團體 CESA 所主辦的一年一度東京電玩展，即將在 9 月 23 日至 27 日展開。首 (23) 日是參展業者商談會，不對外開放。24 日至 27 日則透過影片方式，在官網上向一般大眾介紹新產品。

這次有超過 420 家的業者參展，來自日本之外的業者約有 220 家，其中也包含中國騰訊。

不過，玩家們的焦點集中在全新 PS5 及 Xbox 主機，還有新遊戲等。

這回電玩展另一個特別之處，是與日本亞馬遜的合作方式。日本亞馬遜在網購平台設置電玩展的專用賣場，並利用自家 Twitch 影音平台同步播放電玩展的官方影片。

玩家們將可一邊觀看電玩展的節目，一邊選購全新電玩及周邊商品。以往在展場上有周邊商品價格不得超過 3 萬日圓等規定，但是日本亞馬遜的購物平台則不受此限。

日本亞馬遜認為這種直播行銷方式非常適合電玩產業，也希望藉由專屬賣場，吸引平常不熱衷電玩的消費者進入選購。

此外，本屆東京電玩展的業者商談會，也將採用視訊會議方式進行。