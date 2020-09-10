超額認購1500倍創韓股紀錄 Kakao Games上市首日飆30%漲停

南韓行動社群軟體 Kakao 旗下子公司 Kakao Games 周四 (10 日) 在韓股以 2.4 萬韓元 (約新台幣 592 元) 上市，一開盤就翻了一倍來到 4.8 萬韓元，公司估值來到 3.5 兆韓元，隨即飆升至漲停板 6.24 萬韓元，漲幅約 30%，帶動母公司多音通訊 (Kakao) (035720-KR) 收盤上漲 0.39%。

專注於 PC 和手機遊戲開發的 Kakao Games 此次 IPO 向散戶發行的股份總值約 766 億韓元，吸引到 115 兆韓元的認購資金，超額認購約 1500 倍，創下南韓股市 IPO 超額認購的紀錄，也為 Kakao Games 帶來了約 3840 億韓元 (約 3.237 億美元) 的收益。

這一波南韓新股抽籤熱潮，由 SK 生物製藥（SK Biopharmaceuticals）7 月上市後大漲帶動， Kakao Games 的超額認購更加驚人，接著還有韓國男團防彈少年團 (BTS) 的經紀公司 Big Hit Entertainment 準備以 40 億美元的估值上市。

韓國散戶向來以熱中短炒、追捧高風險產品而著稱，加上低利率環境，以及政府針對疫情採取大規模刺激措施，都吸引散戶尋找投資出路，而這波新股抽籤熱潮更助長了股市的「羊群效應」。

安永亞太區 IPO 負責人 Ringo Choi 表示，新冠疫情確實改變了經濟，許多民眾都待在家裡並熱衷玩線上遊戲打發時間，而這可能是市場對 Kakao Games 上市認購如此熱烈的原因。

Choi 對視頻遊戲產業極具信心，由於南韓此產業中最大的市場之一， Kakao Games 新股「炙手可熱」，享受如此飆漲的蜜月行情仍屬合理。

Kakao Games 去年營收 3910 億韓元，營業利益為 350 億韓元；今年上半年營業利益 287 億韓元，較去年同期增加 63.7%。