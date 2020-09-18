軟銀又脫手一家美國子公司 持續轉型為投資型企業

日本軟銀集團 (SBG)(9984-JP) 決定出脫賠錢的美國 Brightstar 公司全部股票，加速轉型為投資企業。

Brightstar 是一家專營行動裝置銷售業務的美國公司，也是軟銀集團的全資子公司。Brightstar 將賣給私募股權公司 Brightstar Capital Partners 所成立的新公司，Brightstar Capital 是由 Brightstar 前任營運長所創立。

這回交易預計本年度 (至 2021 年 3 月底) 內完成，詳細金額不明。在對價上，軟銀將取得現金與新公司的 25% 股權。不過軟銀表示在扣除手續費後，現金部分的收入不多。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

軟銀在 2014 年 1 月買下 Brightstar，目的是為了強化當年的 Sprint(2020 年被 T-Mobile 收購) 及軟銀等通訊子公司的競爭力。

該集團正打算將公司經營，從原本以電信業務為主的型態轉換成投資公司，也因而出脫 Brightstar 股票。

軟銀以往對 Brightstar 所作的投資，累計達 17.27 億美元。另外借給 Brightstar 的近 7 億美元，也預計在這次交易成立後全部取回。

在未來所取得的新公司股票將作為純投資，並持續進行投資回收。

軟銀集團在今年 3 月宣布，在未來一年時間內，最高將處分 4.5 兆日圓資產、轉換為公司資金。該公司也陸續處分 T-Mobile 及軟銀 (9434-JP) 的部分股票。

此外，該公司也在 14 日決定賣出半導體設計與軟體公司安謀 (ARM)。未來該集團的主要事業子公司，將只留下電信公司的軟銀。其投資公司的形象也會更加鮮明。