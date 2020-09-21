國家隊徵用口罩新措施恐衝擊價格？ 南六、康那香：不受影響

疫情指揮中心要求國家隊醫用口罩採取雙鋼印標示，且 9 月 24 日起全數政府徵用，市場憂，由於政府要求 12 月 24 日未採雙鋼印標示的口罩，必須全數回收重新檢驗，恐造成國家隊口罩殺價清庫存的壓力，不過南六 (6504-TW) 及康那香 (9919-TW) 等各廠今 (22) 日表示，產、銷已完成因應，且政府並未限制外銷，預估不會受到影響。

大型不織布廠商指出，台灣非實名制口罩由於混充議題干擾，已出現非品牌、非國家隊口罩品牌不受青睞、價格滑落，但南六及康那香等廠商具備自家品牌，並已完成產線雙鋼印生產更新，產出時程不受影響。

至於產品庫存去化，南六主管指出，政府新措施並未限制外銷，9 月 24 日起政府是全部徵用內銷部分，南六整體口罩生產及銷售仍順暢，不受影響。

康那香主管指出，規劃 10 月起對醫用口罩產能，將由現在每日 10 餘萬片提到 400 萬片， 並規劃開發非實名制口罩新產品流通市場銷售，不過目前政府自 9 月 24 日起全數徵用產能，新產品可能延後推出，此舉確實造成已備貨原料倉儲費用增加。

業者指出，目前主要是小廠與非國家隊廠商，銷售的非實名制口罩，受政府臨時調整禁令影響較大， 各廠為出清庫存，造成供給大於需求，衝擊價格走勢；不過康那香對此表示，原先供貨給非實名制口罩數量相對有限，並未受市場價格起伏影響。