亞洲首創 遠東新攜東方匯理拍板30億元連結永續指數融資

東方匯理銀行今 (21) 日宣布，提供遠東新 (1402-TW) 為期 3 年新台幣 30 億元的「永續指數連結貸款及商業本票保證額度」，該融資額度利率與遠東新永續指數績效結合，是亞洲第一個連結永續指數進行保證與發行商業本票取得融資的方式。

ESG(環境社會與公司治理) 已成目前公司治理新顯學，紡織廠遠東新曾在 2018 年發行為期 5 年、規模 30 億元的綠色債券，這次則與東方匯理銀行合作，辦理與永續指數連結的融資方案。

東方匯理銀行表示，該融資是目前亞洲首創以連結永續指數的方式進行保證及發行商業本票（Commercial Papers）取得融資的創新設計，對遠東新與東方匯理銀行在推動綠色及永續金融方面具指標意義。

為進一步體現其具體承諾，遠東新在各種環境績效指標訂定目標，包括 2030 年前將單位產量能源耗用量降低 25%、空氣污染物排放量降低 35%，且非回收廢物量降低 30%。

事實上，遠東新已在 2019 年提前實現這三大承諾的 2020 年目標；本次全亞洲和台灣首檔之永續指數連結貸款及商業本票額度正是以環境績效指標為連結主體。

遠東新世紀股份有限公司行政總經理鄭澄宇表示，遠東去年綠色產品營收超過 11 億美元，與一般石化原料產品相比，以聚酯回收原料製作的產品能減少溫室氣體排放量 63%，每年避免溫室氣體排放 90 萬噸，相當 2300 座大安森林公園吸碳量；另外，減少的廢棄寶特瓶總數達到 81 億支，約可繞行地球 46.5 圈。