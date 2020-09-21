股市漲跌輪動開啟 新興股市接棒領漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國新一輪刺激法案持續陷入僵局，聯準會維持目前利率，並重申高度鴿派立場，美股類股輪動，科技股拉回，實體銷售與原物料類股大幅反彈，整體美國股市則下跌 0.6%；

2. 歐洲二次疫情狀況惡化，工業生產月增率遜於預期，新車註冊數由前期 - 5.7% 下滑至 - 18.9%，歐股下跌 1.0%；英國央行會議決議維持目前貨幣政策不變，同時提出將討論負利率議題。

新興市場

1. 中國 8 月工業生產年增率來到 5.6%，優於預期的 5.1%，零售銷售年增率自疫情以來首度翻正，由前期的 - 1.1% 攀升至 0.5%，儘管中美關係持續緊張，但中國基本面並未停止改善，中國股市上漲 1.7%；

2. 台灣央行維持利率不變，並上修今年經濟成長率至 1.6%，強勁基本面推升資金青睞，美元兌台幣挑戰 29 大關，台灣股市上漲 1.6%。

債券市場

1. 聯準會會議決策公布，其中對通膨容忍更加寬鬆的相關聲明，促使美國政府公債殖利率全面上揚，指數下跌 0.2%；

2. 雖然美國政府公債殖利率上揚，但在利差小幅變化下，全球高收益債券小幅上漲 0.2%，新興市場債券下跌 0.3%。

原物料、匯率

1. 在聯準會鴿派的立場下，美元指數下跌 0.4%，但市場持續等待更多額外刺激黃金上漲的動力，金價收在 1,950.86 美元 / 盎司，小漲 0.5%；

2. OPEC + 週四召開會議重申遵守減產協議的重要性，颶風削減美國產量，石油價格上漲 8.6%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/09/21（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/09/18）

資料來源: Bloomberg，2020/09/21（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/09/18）

三大市場關鍵事件及分析

1. 類股需輪動，股市才健康

9 月初時科技類股較 200 日均線高出 29.5%，遠大於已開發國家股市的 11.7%，兩者差距直逼 1997 年至 1999 年科技泡沫期間，適時修正與類股輪動對股市長牛更有利。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 世界資訊科技與 MSCI 世界指數，2020/9/16。

2. 聯準會超鴿派，利率市場強心針

聯準會會議聲明較預期更鴿派，表示只有在充分就業與長期通膨確定達標時，才會調整現有利率政策，等於未來數年內利率都將維持在目前水準。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理 2020/9/17。

3. 能源庫存消耗不如預期，油景怎麼看？

自七月底美國商業原油庫存隨著經濟解封出現明顯下降，然而受到墨西哥灣煉油廠因颶風而暫時關閉所影響，近期原油庫存減少不如預期，然而待此短暫因素改善，油價前景仍將受惠經濟回溫。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2020/9/18。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/09/16。

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