全球股市漲多投資人居高思危 防禦型基金買盤回溫

在全球央行量化寬鬆帶動下，推升全球股市大漲，但也有投資人居高思危，鎖定防禦性標的布局，根據投信統計，截至 8 月底，單筆及定及期定額申購基金中，包括公用事業、黃金、美元都有明顯買盤回流。

根據富蘭克林投顧「國民 e 帳戶」相關統計表現，截至 8 月底，單筆申購及定期定額存基金方面，皆有見到防禦需求，包括公用事業、黃金、美元平衡型，甚至伊斯蘭債券型，都有買盤回流支持。

進一步分析平台基金投資標得，截至 8 月底止，在股票型基金中，富蘭克林坦伯頓生技領航基金在單筆及定期定額方面，無論是人數或金額，受歡迎程度不讓科技基金專美於前。

富蘭克林投顧分析，生技醫療產業除了有新冠肺炎疫苗開發題材加持外，還有新藥研發、人口高齡化兩大趨勢支撐，造就生技產業長線商機。

根據統計，今年以來生技製藥公司仍積極研發，新藥持續推陳出新，今年初至 8 月中，美國食品暨藥物管理局 FDA 核准之新藥就高於去年同期的數量，後市潛力不容小覷，投資人可同時擁有生技與科技基金，參與美股不同商機。

在美股部分，受惠於科技族群大漲激勵，讓美股指數看回不回，但考量累積漲幅過高，讓部分投資人提早轉向其他具防禦性的資產佈局，以求降低整體風險。

富蘭克林投顧指出，從「國民 e 帳戶」也嗅到市場趨避跡象，其中選擇定期定額黃金型基金的人數增長最為顯著；防禦兼具股利優勢的基金也深受單筆投資者青睞。

富蘭克林表示，隨著美中關係緊張、美國新一輪紓困方案卡關、全球疫情未見明顯緩和等，保守型或風險性資產漲多後評價面吃緊，恐面臨不小逢高獲利了結賣壓，建議投資仍應回歸基本面。