【安聯投信】高價科技股續整理 美股資金動能仍冠全球

美中摩擦未歇，美國刺激法案仍未過關，美股上周續呈整理格局。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括歐非中東、拉美及全球新興市場等地股市皆呈失血狀態，僅美股與亞洲不含日本股市資金為淨流入，其中美股迎來約 237.48 億美元淨流入資金，動能為全球股市之冠。

安聯投信表示，美國近期對部分中國 App 的限制引發中方不滿，兩國緊張氣氛未見趨緩；民主共和兩黨對新一輪刺激法案規模仍未達成共識，各式雜音持續干擾金融市場，加上 18 日為美股四大衍生金融商品結算日，股市走勢震盪，美股主要指數如標普 500 及那斯達克單周微幅收黑，費半則是上漲約 1.19%，雖有波動但仍相對有撐。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，美國聯準會上周召開公開市場操作會議（FOMC），並在會後聲明指出美國經濟自新冠疫情中復甦的力道加速，除對 2020 年的失業率由 6 月的 9.3% 調降至 7.6%，對於全年 GDP 的預估也較 6 月預估數值改善了近 43%，雖仍未完全回復至今年年初水準，但仍保持正向成長態勢，經濟復甦方向不變。

謝佳伶表示，對金融市場如股票來說，除 GDP、就業市場外，企業獲利也是支撐資產成長的重要基本面支撐。觀察企業獲利數據，今年第二季應雖為企業受到疫情衝擊最嚴重的時刻，但根據市調機構 FactSet 資料顯示，有超過 8 成的標普 500 企業該季財報優於預期，且企業也多持續下修原本對於今年衰退的預期，並多認為明年營運與獲利有望由負轉正，後市展望正向。

謝佳伶指出，近期美股的震盪可視為針對過去 5 隔多月以來漲多、評價偏高的健康調整，舉例來說，那斯達克指數自 3 月底低點至 9 月初波短高點，已爬升約有 75% 之譜，表現強勁；而在過評價經過合理修調後，美股後市仍有望在目前觀察仍穩健的基本面條件支撐下，重回成長軌道，穩步向上。

在投資佈局上，在基本面回穩、但如美中關係、地緣政治與疫情等雜音仍持續干擾市場的此時，謝佳伶建議可將包括美國成長股、美國高評級高收益債等不同類型資產作為核心配置，以兩大資產分別具成長、息收的強項，應對多空難測的市況，並可適當搭配掩護性買權操作，進一步緩解資產可能出現的下挫幅度，以不變應萬變。

在台股方面，針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，主流類股主要為表現較強的 IC 代工相關族群，搭配其他相對冷門類股因各自題材輪動。在國際情勢方面，隨著美國大選逐漸靠近，更多潛在的貿易禁令、地緣政治風險及疫苗研發進度等，都是影響明年消費動能的重要變數。

展望後市，廖哲宏指出，於近期內應會延續的於全球寬鬆貨幣政策，對於股市將會持續帶來正向支撐。雖市場仍受美中摩擦、美國大選及疫情等因子影響，但從企業獲利、經濟復甦等基本面來看，具有新應用利基的相關供應鏈台灣企業因符合成長趨勢，在未來仍有望持續推動台灣科技產業成長，相關資產後市也仍有表現空間。

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