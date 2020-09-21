傳滙豐被納入中國版「實體清單」股價重挫逾4%

中國商務部為反擊美國打壓中國科技業，上周五 (18 日) 公佈「不可靠實體清單規定」並於即日實施，不過中國商務部暫時未提到違反規定的外國企業名稱。但中國官媒《環球時報》隨後引述消息指出滙豐控股恐將被中國列入不可靠實體清單內，滙豐控股周一 (12 日) 早盤重挫跌逾 4% 失守 30 港元大關，股價創 8 年半新低。

資料來源: 新浪財經, 滙豐控股日線走勢

中國去年已經開始擬定「不可靠實體清單」，被外界視之為報復美國將華為列入貿易黑名單的後續反擊。因為滙豐曾把華為文件遞交給美國司法部，並主動配合調查，使得孟晚舟在加拿大遭到逮捕。

而去年 7 月份中國官媒《新華社》、《人民日報》等都曾點名指，滙豐控股是被列入「不可靠實體清單」的熱門企業之一。

根據中國《不可靠實體清單規定》內容顯示，在國際經貿及相關活動中，有所謂危害中國國家主權、安全和發展利益者；或者違反市場交易原則，中斷對中國企業或個人的正常交易者；以及對中國企業、其他組織或者個人採取過所「歧視性措施」；或曾嚴重損害中國企業或個人權益的外國實體，將受到中方的審查並採取「相對應措施」。

除了滙豐控股外，FedEx 則是另一家恐被中國納入實體清單內的大熱門。《路透社》曾報道指出，華為發現有多個內部郵寄包裹被 FedEx 轉送至美國。

另一方面中國官媒《環球時報》今年 5 月也曾指出，由於美國政府擴大打壓華為等中國企業。為報復美國，中國準備將蘋果、思科及高通等美企列入「實體清單」並施以限制或調查，且將暫停購買波音製造的飛機。

