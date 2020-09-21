【袁志峰專欄】A股反彈 港股下跌風險有限

9 月 21 日推介 - 中國人壽 (2628), 上日收市 $18.56

1) 股市前景

國內股市上周五強勢反彈，受益於股市上升的保險及券商領漲，北向資金淨買入創 7 月 7 日以來新高，顯示上証指數自 7 月 13 日見頂回落的整固階段有可能結束，建議投資者買入保險及券商類股份，也可考慮 A 股指數 ETF。

今天推介是中國人壽 (2628)，中國 10 年期債息從 4 月底約 2.50% 升至目前的 3.15%，有助改善保險公司的投資收益。今年首 8 個月，中國人壽的保費收入同比增長 11%，優於行業同期增長的 6%。股價自 7 月高位 21.90 元已跌 15%，技術調整充份，建議買入，目標價 21.0 元，止損價 17.7 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 40 點後窄幅震盪，午後受 A 股帶動最多升 160 點，尾市有回吐，收報 24455 點，升 114 點或 0.5%。受富時指數調整成份股影響了，成交額按日升 22% 至 1441 億元，9 月以來日均成交額 1327 億元。港股通南向資金淨買入 21 億元，9 月至今累積淨買入 344 億元。全周計，恒指跌 0.2%。

藍籌股 23 升 25 跌 2 持平。中國聯通 (762) 及中國人壽 (2628) 漲接近 5%，是表現最佳藍籌。其次是小米 (1810) 和藥明生物 (2269)，漲逾 3%。蒙牛乳業(2319) 跌 3%，是表現最差成份股。其次是本地地産股，九龍倉置業 (1997)、恒隆地產(101) 及長實集團 (1113) 皆跌 2%。

大型科技股漲跌不一。小米 (1810) 表現較好，京東 (9618) 及網易 (9999) 漲逾 1%。阿里巴巴 (9988)、騰訊(700) 及美團 (3690) 變動少於 1%。恒生科技指數升 1.0%，成份股 20 升 7 跌 3 持平。心動公司 (2400)、FIT HON TENG (6088) 及比亞迪電子 (285) 皆漲逾 3%，是升幅最大成份股。聯想 (992) 及 ASM 太平洋 (522) 跌逾 2%，是表現最差成份股。全周計，恒生科技指數升 2.7%。

板塊方面，內險、中資券商、基建、軟件、體育用品管股跑贏大市。中國人壽 (2628)、中國太平(966)、中國太保(2601) 及新華保險 (1336) 升 4%-7%。中信證券 (6030)、海通證券(6837) 及中金公司 (3908) 升 2%-3%。中國中鐵 (390) 及中國鐵建 (1186) 漲逾 3%。李寧 (2331) 及安踏體育 (2020) 分別升 7% 及 4%。金山軟件 (3888) 及金蝶國際 (268) 升 2%-3%。航空及濠賭股下跌。

周五上証指數平開後震盪向上，午後升勢加速，以貼近全日高位收市，收報 3338.09 點，升 2.1%。深証成指升 1.8%，科創 50 指數升 1.5%。滬深兩市總成交不足 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨買入激增至 95 億元，是 7 月 7 日後單日最高淨買入，9 月至今累積淨賣出縮減至 40 億元。全周計，上証指數升 2.4%。

3) 上日美股市況總結

周五美股三大指數下跌。道指收報 27657 點，跌 244 點或 0.9%。標指及納指皆跌 1.1%。美滙指數持平，收報 92.95。現貨金價升 0.2%，收報 1949 美元。全周計，道指持平，標指及納指皆跌 0.6%。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價觸發 7.75 強方兌換保證，金管局承接美元沽盤，兩度向市場注入合共 87 億港元，本港銀行體系總結餘下周二增加至 2246 億港元，較 8 月底多 16% 或 316 億港元。(信報)

5) 個股訊息

吉利汽車 (175) 回歸上海科創板再有新進展，該公司將於 9 月 28 日上市聆訊。根據招股書，吉利發行的人民幣股份初始數目最多約 17.32 億股，即不超過擴大後已發行股本 15%，擬集資 200 億元人民幣。(信報)

中國商務部公布《不可靠實體清單規定》，規定共有 14 條。中國官方媒體《環球時報》首席記者於 Twitter 引述消息人士稱，滙豐控股 (5) 與聯邦快遞 (FedEx) 極可能被列入不可靠實體清單。(信報)

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