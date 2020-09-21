騰訊：仍將與美政府持續磋商 WeCom是海外版企業微信

中國科技巨頭騰訊 (0700-HK) 旗下微信海外版 WeChat，遭美國商務部下令禁止美國境內下載，雖然週日 (20 日) 加州法院緊急叫停禁令，但騰訊認為，在禁令之下可能無法在美國獲得新的用戶。

騰訊在週日晚間向香港證券交易所提交聲明，表示自美國商務部週五以國家安全為由，下令禁止微信下載以來，騰訊一直在評估禁令的潛在影響，並認為，如果遭蘋果及 Google 兩大平台下架，可能對美國現有用戶的例行更新帶來負面影響。

與中國無處不在的微信相較，美國版被禁的影響相對較小，不過騰訊週一股價開盤仍受打擊，開低之下午盤仍有近 1.5% 的跌幅。

(圖表取自 Google)

先前媒體報導，騰訊在上個月註冊「WeCom」商標，可能想更名避開川普禁令。對此騰訊表示，WeCom 是企業微信的海外版，是提供組織和企業的內外部溝通管理工具，和 WeChat 是完全不同的產品。

美國加州法官 Laurel Beeler 週日表示，川普政府的禁令有違反《第一修正案》主張之嫌，實際禁用微信，將剝奪微信社群重要的通訊管道，相當於事先限制他們的言論自由權，因而針對川普禁令發布了項臨時禁制令。目前微信在美國擁有 1900 萬日常用戶。

騰訊表示，正在進一步評估川普禁令若實施對集團的潛在影響，並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商，以達成長遠解決方案。