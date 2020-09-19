白宮官員：微信在美國「已死」 TikTok還有機會

美國商務部禁止證實本周日 (20 日) 禁止美國民眾下載微信 (WeChat) 和抖音海外版 TikTok，禁止美國企業和兩者交易，一名白宮官員向 CNBC 透露，TikTok 如果達成有關美國業務的交易，還有機會繼續經營，但騰訊旗下的微信「在美國已死」。

微信禁令範圍大 20 日生效

美國商務部禁止美國民眾下載、更新微信和 TikTok，美國企業不得繼續提供兩款 app，形同在美國下架。政府不會要求民眾移除程式，已經下載的用戶可以繼續使用，但美國企業為微信傳遞數據的服務將受到禁令限制，許多功能將受到影響，預料周日之後將出現延遲或部分失靈的情況。

根據商務部禁令，微信支付功能被禁範圍內，美國企業將不得透過微信 app「在美國境內提供轉帳或處理付款」，代表許多和中國往來的美企直接受衝擊。

微信是許多人用來和中國親友通訊的 app，但川普政府目前無意讓微信和 TikTok 一樣洽談任何交易。面對禁令週日生效，騰訊表示將與美國政府溝通，已經提案強化安全保障，希望未來能繼續提供服務。

TikTok 大限延到 11 月 12 日

根據商務部的說法，週日起禁止 TikTok 在美國下載、更新；白宮將視交易條件決定 TikTok 的國安疑慮是否已經化解，如果仍有風險，11 月 12 日起關閉 TikTok。

商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 受訪時解釋，TikTok 在美國仍可運作，但不允許新下載，用戶也無法更新。

這代表甲骨文、沃爾瑪入股 TikTok 的交易將有更多時間，爭取美國總統川普首肯。此交易目前的股權結構、TikTok 軟體問題尚未解決。白宮官員說，這樁交易可能在商務部禁令生效前談成。

本周稍早甲骨文透露和 TikTok 達成協議，幾天後川普卻表示尚未準備簽署任何協議，對於雙方條件感到不滿意，希望美國企業持有新成立公司更多股權。川普周五說，預期交易「很快」有結果。

微信周五在 iPhone 下載量激增

根據 Sensor Tower，微信周五下載量突飛猛進，在 iPhone 應用程式商店排名從原本的 1000 到 1500 之間竄升到第 100 名，是今年來首度進入前 500 名。

TikTok 排名則保持在第四位，今年來從未掉出前 15 名榜外。