華爾街多頭：股市回檔減少泡沫疑慮 美股是最佳投資地

美股在近期呈現大幅波動，不過，華爾街知名多頭、奥本海默資產管理公司分析師 John Stoltzfus 仍然看好美股，表示美股的表現超過了全球大多數市場，並且可能是個很好的買入機會。

標普 500 指數在 9 月 2 日創下歷史高點後，如今跌幅已經超過 7%，那斯達克指數也下跌了近 11%。不過，Stoltzfus 指出，美股如今表現仍優於全球大多數市場，無論是已開發國家抑或是新興市場。

Stoltzfus 表示，隨著市場進入回檔，已經藉此排除了某大型股出現泡沫的可能性，他認為，這很可能是一個很好的買入機會，可以買入一些目前正在出售、體質好、顯著成長的股票。此外，他也表示，美國聯準會 (Fed) 史無前例的刺激政策和臨時召開的政策會議等，都提振了對美國經濟的樂觀情緒。不過，他也表示，美國國會仍在針對新一輪的經濟刺激法案進行討論，這對於經濟復甦至關重要。

標普 500 指數在今年 9 月 2 日收於創紀錄的 3,588，超越市場原先預期。Stoltzfus 表示，可以想像的是，隨著經濟數據的改善，以及疫苗的開發和推出，該指數很可能會回升至該水平。

不過，他也表示，疫情依舊是最令人擔憂的市場風險。「目前最大的問題就是疫情重燃，這是個真正的挑戰。」Stoltzfus 說道。

Canaccord Genuity 首席市場策略師 Tony Dwyer 曾表示，美股很可能會爬樓梯式 (stair-step) 的走升，類似 2009 年擺脫全球金融海嘯後的情況。股市在 9 月份的拉回，很可能是回檔潮的第一波，未來還可能出現幾波 3% 至 7% 的回檔潮，隨後迎來歷史新高。