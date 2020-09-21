【Wen姐筆記】13000還有機會？外資搞曖昧 挑戰權門票得保住

電子權值股不表態，台股上周五維持高檔震盪，加權指數以 12875.62 點作收，成交值升溫至 2051 億元。台股還有機會在挑戰 13000 點? 近日新台幣雖然持續升值，但外資態度曖昧，台指期未平倉降至 22000 多口，卻在小台大布空單？現貨部分，也大買台灣 50 反一。加權指數如欲再往 13000 點射門，12865 挑戰權門票務必得保住！關鍵點位為 12747、12777 與 12833 點。

以上周五收盤位置來看，短多仍掌控盤權，不過相當驚險。12865 點如能保住，還有機會往 12900 關卡挺進，12900 點關卡兩端哨站為 12888 與 12919 點，12953 點為射門區，闖過才有機會再度射門 13000 點！不過如 12865 點未能保住，短多攻勢將受阻，

恐回測 12833 與 12800 點關卡，12777 點則是 12800 點護城河，如未能守穩，短多控盤有掉球疑慮，下方 12747 點如再失守，則進入月線保衛戰，恐有回測 12700 點疑慮。12700 點兩端哨站為 12682 與 12717 點，如棄守盤勢將再由空方佔上風。

台股短線上雖由短多控盤，但是二大主力—國家隊與外資，都未見明確表態，使得盤勢膠著，但也得提防該攻不攻，如錯失發動攻勢最佳時機，反而會形成多方絆腳石。首先在外資部分，新台幣匯率升值，外資熱錢買盤熱度明顯不夠，而且外資持續買超台灣 50 反一，態度相當曖昧。

除了外資之外，內資部分，進入 9 月下旬，投信如持續轉為賣超，投資人也得提防有作帳轉結帳疑慮。短線上投資人在追蹤法人籌碼時，務必多加留意，如先前布局持股水位已高，短線急拉需留意停看聽，以免接到作帳最後一棒！ (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)