台股周線連二紅 留意華為、疫情潛在風險

台股在多空拉鋸下，單周上漲 199 點、收在 12875.62 點，週線驚險收紅，法人指出，後續須觀察電子族群是否受華為禁令影響，壓抑出貨動能，至於觀光、傳產則要留意疫情二度復發等潛在風險。

在資金動能持續挹注下，台股本周大漲近 200 點，上市公司總市值跳升至 39.1 兆元，但資金短線輪動快速，反覆遊走在電子、傳產族群，在多空拔河下，加權指數度朝 13000 點叩關，最後仍無功而返。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國對華為制裁禁令 15 日正式生效，因此後續須觀察，包括手機製造、光學零組件等部分供應鏈需求是否受華為出貨禁令影響而受壓抑。

廖哲宏進一步說明，考量部分禁令對電子族群的潛在影響，台廠相關供應鏈營收表現，將是未來重要觀察指標，因此可作為觀察明年上半年手機供應鏈動能的參考。

廖哲宏表示，近期盤面主要以 IC 代工相關族群表現相對強勢，其他冷門類股因著各自題材輪；在國際情勢上，則隨著美國大選時間逼近、更多潛在科技禁令、地緣政治風險，以及疫苗進度左右明年國際觀光差旅消費動能等變數。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，科技股修正整理時間已經超過一個月以上，短線觀察到部分科技股有低接買盤進場，科技股動能有轉強的走勢。

至於台股後續是否持續向上，突破區間整理格局，技術上仍要看成交量是否可以放大超過前波高點，3525 億元成交量，大盤才有機會更進一步向上挑戰。

周書玄分析，短線來看，會以科技、傳產與消費類股輪動為主，在科技類股走弱的期間，也可挑選傳產中具發展趨勢者來布局；而操作上，建議可觀察蘋果新品是否帶動相關供應鏈表現。