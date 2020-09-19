〈熱門股〉外資不挺 台積電貼息跌破5日線

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 周三 (16 日) 寫下的收盤新高後，受美股科技股連兩日走跌影響，加上外資反手轉賣，除息行情失靈，周四 (17 日) 除息以來，股價表現疲弱，持續貼息，周五 (18 日) 終場收在 444 元，跌破 5 日線。

台積電 17 日除息，每股配息 2.5 元，除息參考價為 455.5 元，外資在除息前夕，大舉湧入押寶除息行情，但在獲利了結賣壓出籠下，除息以來已連 2 日大砍持股超過 2.7 萬張。

儘管持續貼息，亞系外資仍將目標價上調至 600 元，力挺台積電，也是目前外資圈最高價。外資看好，蘋果 iPhone 12 新機、平價版 iPhone 12 Lite，及蘋果自製 Mac 中央處理器 Apple Silicon 晶片與伺服器 CPU 等，可填補流失的華為訂單缺口，並推升台積電獲利表現。

從蘋果新款 iPad Air 到將登場的 iPhone 12，及 Mac 等，蘋果今年發表的新品所搭載的處理器，大多都採用台積電 5 奈米製程，對其先進製程需求強勁，市場也傳出，台積電 9 月 14 日無法再出貨華為海思後，5 奈米產能已由蘋果全包。

台積電前 8 月營收 8501.37 億元，年增 30.7%。受惠客戶先進製程需求暢旺，台積電預估今年美元營收將成長 2 成以上，優於產業平均。