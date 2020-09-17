台積電除息外資不領情 聯手投信大砍1.89萬張 反手加碼面板、記憶體

台股今 (17) 日下跌逾百點作收，外資期現貨同步減碼，個股方面，台積電今日除息行情失靈，外資聯手投信大砍共 1.89 萬張，另外金融股也遭外資大舉調節，不過，外資反手回補面板、記憶體個股。

今日台股成交量 1868.07 億元，外資終止連 5 買，轉賣超 98.7 億元，期貨淨多單也減少 8306 口，降至 2.42 萬口；投信賣超 9.2 億元、自營商同步賣超 33.57 億元。三大法人同站賣方，合計賣超 141.48 億元。

觀察外資今日買超，前二名分別為面板雙虎群創 2.78 萬張、友達 2.68 萬張，記憶體個股華邦電 2.31 萬張、南亞科 8894 張、旺宏 2427 張，另外，還有聯家軍的聯電及欣興，其餘個股方面，外資也買超建準、康舒、中石化、台達化等個股。

外資賣超方面，台積電今日除息，外資大砍 1.77 萬張，代工廠緯創 7575 張、鴻海也被賣 2341 張；金融股則有新光金 2.27 萬張，中信金 1.4 萬張、兆豐金逾萬張，合庫金、玉山金、第一金、國泰金也同遭外資賣超；傳產股方面，貨櫃海運指標長榮被賣超逾 3 萬張，統一 1.1 萬張。

不過，外資大買 2.47 萬張的台灣 50 反 1，但賣超 1.62 萬張的富邦 VIX。

投信今日也同步賣超台積電 1193 張，其餘賣超則多集中在傳產族群，包含鋼鐵股中鴻 7950 張、東和鋼鐵 1678 張，航運股長榮 5358 張、華航 3497 張，紡塑指標遠東新、台塑等也被調節。

而投信今日也買超聯電 4317 張，以及 PCB 相關的南電 1422 張、瀚宇博 1001 張、景碩 987 張，也買超南亞科、頎邦等個股。