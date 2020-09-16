〈蘋果新品發表〉5奈米需求旺 台積電成最大受惠者

蘋果 (AAPL-US) 周二 (15 日) 舉行線上秋季發表會，發表搭載 A14 處理器的新款 iPad Air，採用台積電 (2330-TW)5 奈米製程，且即將亮相的新款 iPhone 12，同樣將採用 A14 處理器，而新一代 Mac 電腦處理器 Apple Silicon，傳由台積電 5 奈米製程代工生產，將成蘋果新品最大受惠者。

蘋果新發表 iPad Air 搭載採用 5 奈米製程的 A14 處理器，也是首款搭載該處理器的蘋果產品，市場預期，10 月登場的新款 iPhone 12，也將同樣搭載 A14 處理器。

另一方面，蘋果今年與合作 15 年的英特爾分道揚鑣，年底前推出的新一代 Mac 電腦，將改採蘋果自行研發的 ARM 架構處理器 Apple Silicon，且除採用 Apple Silicon 處理器，也會搭載自行研發設計的 GPU，兩者均採用台積電 5 奈米製程。

從 iPad Air 到將登場的 iPhone 12，及 Mac 等，蘋果今年發表的新品所搭載的處理器，大多都採用台積電 5 奈米製程，對其先進製程需求強勁，市場也傳出，台積電 9 月 14 日無法再出貨華為海思後，5 奈米產能已由蘋果全包。