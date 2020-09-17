美股科技股走跌拖累 台積電除息行情失靈

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (17) 日除息，每股配息 2.5 元，除息參考價為 455.5 元，外資昨 (16) 日雖大舉湧入押寶除息行情，但受美股科技股周三走跌影響，台積電 ADR 也下挫 3.2%，早盤呈現貼息，除息行情失靈。

美股周三除道瓊指數收漲外，其他三大指數均收黑，蘋果 (AAPL-US)、AMD (AMD-US) 下跌近 3%，NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.67%，科技股獲利了結賣壓出籠，台積電 ADR (TSM-US) 跌幅也達 3.2%。

蘋果周二 (15 日) 舉行線上秋季發表會，發表搭載 A14 處理器的新款 iPad Air，採用台積電 5 奈米製程，且即將亮相的新款 iPhone 12，同樣將採用 A14 處理器；新一代 Mac 電腦處理器 Apple Silicon，也將由台積電代工。

從 iPad Air 到將登場的 iPhone 12，及 Mac 等，蘋果今年發表的新品所搭載的處理器，大多都採用台積電 5 奈米製程，對其先進製程需求強勁，市場也傳出，台積電 9 月 14 日無法再出貨華為海思後，5 奈米產能已由蘋果全包。

台積電受惠客戶先進製程需求暢旺，預估今年美元營收將成長 2 成以上，優於產業平均。外資也看好，在代工需求爆發下，台積電營運將不受庫存調整影響，雖然第四季缺少華為訂單挹注，但營收仍將維持高檔水準。

此外，美國政府傳擬將中國晶圓代工廠中芯國際列入貿易黑名單，對此，外資認為，中芯若遭制裁，台積電、聯電 (2303-TW) 等台廠，有機會受惠轉單效應。