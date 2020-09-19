〈美擴大管制華為〉相互全裁撤在台產能 同步終止泰山新廠33億元投資案

全球手機鏡頭模組軟硬複合板最大供應商相互 (6407-TE) ，不敵美中貿易對抗及川普對華為的嚴格管制，今 (19) 日董事會決議將整併產能，全面終止在台生產，未來生產集中在大陸常熟廠，將在年底前裁撤在台人員 600 人；同時，原規劃在新北市泰山 33 億元投資新建廠案也取消。

相互今天並由發言人林維鵬赴 OTC 說明董事會決議。

相互預估，今年底前對新莊廠的產能裁撤之後，總體產能將減少約 50%，人員資遣費用預估為 1.1 億元，另有資產減損認列 1.9 億元，這也是繼軟板廠嘉聯益 (6153-TW)、PCB 廠定穎 (6251-TW) 之後，PCB 產業在台的大量解僱員工狀況。

興櫃掛牌的 PCB 廠相互公司，目前股本 8.21 億元，台灣廠位於新莊、大陸廠則設立於江蘇省常熟，主要產品為手機相機鏡頭模組板及軟硬複合板，主要客戶端包括鴻海 (2317-TW)、致伸 (4915-TW)、舜宇、歐菲光、丘鈦科技等手機鏡頭模組廠，終端客戶為華為等非蘋陣營手機廠。

相互決定裁撤台灣新莊廠之後，加上原規劃在新北市泰山 33 億元投資新建廠案也決議取消，台灣僅剩由 700 人縮減為 100 人的企業總部，且僅保留財務、研發等間接人員，等於在台全無產能可提供。

相互原規劃在新北市泰山工業區投資建立新廠及研發總部案，去年 11 月 7 日由經濟投資台灣事務所 33 億元，原預估完工後增加就業人員 200 人，現在也確定落空，原有的新莊廠還要裁撤掉 600 人，員工裁撤預估費用達 1.1 億元，將消化對客戶交貨後，分批裁撤。

相互原規劃在新北市泰山工業區投資建地 4244 坪，去年取得成本約 12.19 億元，相互將該土地加以出售，目前台灣北部地區工業地產交易夯，已有其他廠商因需求而積極洽談中，應不致造成處分損失，出售後將償還 9.75 億元的銀行貸款，也有助降低負債比。

相互今年因泰山廠興建現增籌資 3.6 億元，也將變更用途，以其中 1 億元償還銀行借款，2.6 億元用於充實營運資金。