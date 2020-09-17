車市真回溫？ ACEA：歐洲7、8月新車註冊與銷售出現下滑

據歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 周四 (17 日) 公布數據指出，歐洲新車註冊狀況已不如前幾月的快速成長，7、8 月更是出現反轉下滑的跡象，顯示歐洲車市受疫情衝擊明顯，復甦之路將變得更為緩慢。

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 週四指出，歐盟區、英國與歐洲自由貿易協會 (EFTA) 國家 7 月新車註冊數量為 128.2 萬輛，較去年同期減少 3.7%，不過歐盟的 27 國成員中有 7 國較去年同期出現正成長，其中法國年增約 3.9%，英國更是有 11.3% 的好表現。

不過，近期銷售狀況上出現大幅下滑，8 月汽車銷售輛為 88.4 輛汽車，年減 17.6%，除位處地中海的賽普勒斯月銷售年增 14% 外，歐盟中多數國家 8 月汽車銷售都出現下滑跡象，其中德國和法國更是較去年同期大減近 2 成，僅義大利小幅下跌 0.4%。

若依品牌來分，8 月福斯集團銷售下滑 24.2%，雷諾與 PSA 集團則分別下滑了 22.8% 與 19%；高階車廠中 BMW8 月新車註冊表現強勁，年增 6.3%，而戴姆勒在 8 月銷售上則下滑約 17.4%。

ACEA 表示，受新冠肺炎影響，2020 年前 8 月汽車需求大跌 32%，其中西班牙與義大利更減少約 4 成，法國與德國跌幅也分別達到 32% 與 29%，需求大減也迫使車商不得不大幅關閉實體展示店面。