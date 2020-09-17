財富管理大數據 國人55歲財富達顛峰 退休理財規劃建議三面向

根據台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行理財規劃團隊進行的大數據研究顯示，民眾 55 歲以上將達個人財富黃金巔峰時期，隨著退休年齡接近，民眾對固定收益及保險產品的需求有逐漸增加趨勢，65 歲退休後，對信託的需求程度將達到最高；台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，個人在邁入退休階段，理財目標應掌握三大面向，包括「財富保值」、「財富增值」以及「財富傳承」。

盛季瑩指出，近兩年從美中貿易衝突、新冠肺炎全球蔓延，以及產油國間的石油價格戰，每每牽動市場的敏感神經引發股市震盪，因此，高資產客戶理財目標首重議題即是如何達到「財富保值」。盛季瑩建議，財富保值的核心部位以能擊敗通膨與具備到期保本特性的海外債為主，這類型商品在沒有發生違約下通常可提供客戶一定的固定金流，且在面對股市震盪時也能為資產部位提供一定的抗波動效果。

雖然今年受到新冠肺炎疫情影響，重創整體金融資產的表現，惟世界各國政府及央行，接連推出規模前所未有的擴張性財政與貨幣政策，為市場注入大量流動性，例如 6 月美國貨幣供給年增率已是過去 60 年來均值的 4-5 倍，強大的資金動能，成為穩定金融市場最堅實的力量。對於重視「財富增值」的高資產客戶，盛季瑩建議，在投資組合中應納入股票型基金、平衡型基金等金融產品，以參與景氣復甦的金融市場多頭行情。

臺灣高資產客戶對於「財富傳承」有強烈需求，隨著年齡漸長，就會開始擔心財富無法延續到下一代，因此高資產客戶會以「財富傳承」做為理財規劃的核心精神。

盛季瑩建議，可善用保險以達到財富傳承目的，因為保險可以指定受益人，如要保人與被保險人為同一人而身故時，在合於實質課稅原則規定之前提下，保險契約之利益乃自要保人移轉予指定受益人，且身故保險金依最低稅負制規定，每一申報戶全年有新臺幣 3300 萬元的免稅額度，讓稅負透過合理規劃後降低稅務負擔。

除了財富分配需求外，高資產客戶也擔心太早將財富傳承給下一代，子女們能否順利傳承的問題，盛季瑩也建議，對於家族傳承問題可透過適當的信託規劃來達到財富配置目標，透過家族信託規劃，父母除可持續掌有財產控制權外，並透過條件設計與分期給付方式，以避免子女過早持有鉅額資產，進而能妥善的運用。

台新銀行財富管理採取的開放式產品平台策略，加上專業團隊為客戶量身訂做資產配置的規劃，為滿足頂級客戶多元複雜的理財需求，台新銀行指出具投資價值標的及透過波動度的控制，可達到財富穩健增值的目標，該行更推出多樣化架構的結構型商品，對於未來金融市場走勢不同研判，提供看漲、看跌、或呈現區間盤整等各式架構產品，以及客製化專屬的理財服務，滿足未來理財目標。