〈創新技術展〉國防醫學院新冠肺炎快篩試劑首亮相 力拚年底上市

2020 台灣創新技術博覽會下周登場，主辦單位今 (17) 日舉辦展前記者會，其中，國防醫學院首次公開與國衛院研發，並技轉授權五家廠商開發的新冠肺炎 (COVID-19) 抗原檢測試劑，力拚年底前取得 EUA(緊急使用授權)，產品正式上架。

國防醫學院 6 月宣布新冠病毒抗原快篩試劑，已與鼎群科技、台灣奈米碳素、尖端醫 (4186-TE)、國光生 (4142-TW) 子公司安特羅生技 (6564-TE)、及冷泉港生技等 5 家公司完成技轉授權，其中，鼎群科技、台灣奈米碳素、尖端醫本月已開始小量試產。

國防醫學院表示，今年全球逾千萬人感染新冠肺炎、並有逾百萬人死亡，但目前新冠肺炎檢測方式以病毒核酸檢測為主，因應檢測成本、人力負擔，運用 17 年前 SARS 經驗，開發一系列抗新冠肺炎 spike 抗體及其應用，發展出兩種抗原檢測試劑。

據了解，目前肺炎核酸檢測成本相較抗原檢測價差逾十倍，因此，各國積極開發抗原檢測，但目前市面上通過 EUA 授權廠商仍不多，台灣技轉速度快，廠商可望拿下全球抗原檢測試劑商機，

廠商除向台灣食藥署申請 EUA 外，也向東南亞、歐美等地申請授權許可，瞄準全球市場。