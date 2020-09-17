盤前財經大事搶先讀2020年09月17日

今日操盤前瞻

台、日、韓央行利率決策

新加坡 8 月非石油出口

新股掛牌：亞洲藏壽司

除權息：台積電、精元、振樺電、富鼎等

一文掌握 Fed 重點決策：鴿聲繚繞 2023、央行彈藥足、經濟復甦加速

聯準會 (Fed) 週三 (16 日) 結束 9 月利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變，並調整 GDP、通膨與失業率預期。閱讀全文...

彭博：台幣兌美元 3 個月匯率波動全球最穩定 央行面臨美外匯報告壓力

彭博報導，在 31 種主要貨幣中，台幣兌美元過去三個月來匯率波動程度只大於採用聯繫匯率的港元，說台幣是全球最穩定貨幣也不為過。在美國財政部將於 10 月公布外匯報告之際，台灣央行壓力日益增加。閱讀全文...

兆豐金耕耘新南向有成 上半年放款餘額 1208 億元 年增逾一成

兆豐金 (2886-TW) 耕耘新南向市場，儘管今年有美中貿易戰與疫情攪局，但銀行南向放款仍持續成長，截至 6 月底止，銀行在新南向國家分行放款餘額共 1208 億元，年增幅 14%，放款動能優於歐美、大中華等市場。閱讀全文...

台泥發債募資 250 億元 首發綠債強化綠色投資

台泥 (1101-TW) 宣布，首度發行綠色及 / 或社會責任無擔保普通公司債 150 億元，強化綠能佈局，同時也宣布發行 100 億元的無擔保普通公司債，將用以轉投資國內或海外事業、償還債務及強化財務結構。閱讀全文...

〈蘋果新品發表〉中華電搶搭商機 9/22 開賣 2 款智慧手錶

蘋果發表 Apple Watch Series 6 及 Apple Watch SE 兩款智慧手錶，中華電 (2412-TW) 16 日宣布，將於 9 月 22 日起開賣，此外，申辦「手錶專用門號」服務，則可透過行動網路支援家人共享設定功能。閱讀全文...