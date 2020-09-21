用1股變身國際企業股東 3步驟豐存美股。

「美股買品牌、台股買供應鏈。」

比起投資 APPLE 供應概念股，新世代投資人也願意直接投資 APPLE！ 根據 IMF 國際貨幣基金 2019 年數據，美國持續占據全球經濟 GDP 的 1/4，再加上美股大盤八月創下歷史新高，投資人透過券商複委託平台直接投資美股激增，根據券商公會數據，上半年複委託成交金額比去年同期成長 46%。想要參與美股，但不知美股該怎麼入門投資可以參考下面這個辦法。

第一次投資美股就上手：買美股不難，買你平常愛用的！

「買美股不難，買你平常愛用的即可！」讓我們來做個簡單的測試，下表為美股標準普爾 500 指數最具代表性的前十大權值股，你認識幾個品牌呢？是否很訝異美股是我們「最熟悉的陌生人！」原來在日常生活周遭就能發現全球產業領先地位的美股，下面透過「美股 123」簡單流程，完成第一筆美股投資吧！

豐存股美股 超簡單上手 123

「1」股就能買美股成為國際企業股東：

對許多美股新手來說，最難起步的原因就是資金有限！台灣現行的盤中逐筆交易單位仍是以一張 (1,000 股) 為單位，而美股則是 1 股就能買賣較有彈性，以長期投資角度而言，投資人透過永豐金存股平台「豐存股 - 美股」，每月投入部分金額定期買進股票，不用每天晚上看美股，就能輕鬆成為全球龍頭企業的股東。

「2」個證券帳戶「台股＋美股」同時開：

今年 7 月永豐金證券數位帳戶「大戶投」再升級，投資人在網頁上一次點選開戶，只要三大步驟完成綁定交割帳戶、填寫資料、簽署契約，同步完成台股及美股複委託證券戶開戶。

另一方面，證券戶需要銀行戶做為交割帳戶，永豐金證券與永豐銀行首創「線上交割服務」，投資人只要擁有永豐銀行的大戶數位帳戶，就可以直接做為「大戶投」的證券交割戶，且永豐銀行數位帳戶能一次開通雙幣別帳戶，方便投資人線上換匯沒煩惱。

「3」步驟完成存股申購：

「投資人都想在股市低點、或者是震盪起伏劇烈的股市中承接被錯殺的股票」，具備分散風險與分散成本的定期存股受到市場歡迎，成為投資人關注的焦點，就算投資標的物下跌，投資人手上也有資金投入，反之，隨著股價一路上漲，豐存股的投資人也會因此受惠。

定期存股不僅有效解決投資人「怕一時買到高點」的恐懼，也透過自動扣款在股災時幫股民「紀律投資」，擁有自動逢低布局的機制！永豐金證券今年 7 月重磅推出豐存股美股平台，投資人不用另外下載 APP，只要直接透過手機、平板或電腦連線豐存股網站，透過 3 步驟選定商品、設定買進日期與股數，就能完成存股投資。讓我們來看看豐存股平台的優勢吧！

>> 前往存美股

>> 立即開戶 GO

>> 領取美股秘笈，「定期存美股」無痛學習從這裡開始！