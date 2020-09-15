巴菲特加持！Snowflake調高上市價30% 成本月科技股最亮眼IPO

根據週一 S-1 更新的上市文件顯示，自上週以來，數據存儲軟體公司 Snowflake 已將將其 IPO 預估價格提高約莫 30%。

Snowflake 公司

在本月一系列科技公司 IPO 活動中，Snowflake 的 IPO 有望成為最受矚目的一檔，因為巴菲特旗下的波克夏 (BRK.A-US) 和客戶管理軟體公司 Salesforce (CRM-US) 都同意在同步私下募集中購買其股票。

該文件顯示，Snowflake 現在預計將以每股 100 美元至 110 美元的價格上市。上一回文件 (9 月 8 日)，該公司預計上市價格僅介於 75 美元至 85 美元。

根據新的預估價格，Snowflake 估值將在 277 億美元至 305 億美元之間，遠高於先前估值範圍 209 億美元至 237 億美元之間。

Snowflake 上週在一份文件中揭露，波克夏公司和 Salesforce 公司同意以 IPO 價格在同步私下募集中各自購買 2.5 億股。波克夏還同意向前執行長 Bob Muglia 透過次級交易購買 404 萬股。以新估價範圍的中值計算，波克夏在 IPO 後將持有 Snowflake 總價值 6.744 億美元的股權，較先前持股估值 5.5 億美元上升。

Snowflake 為企業儲存和訪問雲端數據提供新方法，而不用仰賴與硬體綁定的 資料庫。該公司成長快速，今年上半年營收自一年前同期的 1.04 億美元倍增至 2.42 億美元。

然而，Snowflake 與亞馬遜 AWS (AMAN-US) 有著錯綜複雜的關係，因為該公司很大一部分業務的主機仰賴 AWS，但同時其服務又與亞馬遜 Redshift 雲端數據倉庫產品相互競爭。