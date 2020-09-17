搶佔蘋果、Spotify地盤 亞馬遜串流音樂加入podcast

Spotify (SPOT-US) 週三 (16 日) 股價下跌 1.3%，係因受到亞馬遜 (AMZN-US) 音樂串流服務將加入 Podcast 的消息衝擊。

亞馬遜表示，美國、英國、德國和日本的 Amazon Music 所有方案用戶都可以免費串流 Podcast。Amazon Music 的方案包括付費以及內嵌廣告的免費版。

年費 119 美元的亞馬遜 Prime 會員可串流 200 萬首以上的歌曲，且無廣告打擾。

podcast 產業的競爭日益激烈，亞馬遜又在此時切入該市場。Spotify 已砸重金製作原創 podcast，並收購 4 家公司來拓展其內容庫，包括 The Ringer、Gimlet Media、Anchor 和 Parcast。

另外，蘋果 (AAPL-US) 的 Podcast app 擁有一大範圍的免費內容，且以默認情形安裝在 iPhone 上。

亞馬遜將提供聽眾原創和精選內容，該音樂串流服務將以知名 podcast 為特色，例如《Radiolab》、《 Planet Money》和《Crime Junkie》，以及由名人主持的原創獨家節目，例如 DJ Khaled、演員 Will Smith、體育評述員 Dan Patrick 和音樂家 Becky G。

亞馬遜表示，用戶使用聲控 Echo 設備播放 podcast 時，該設備也將自動從 Amazon Music 內容庫提取內容。