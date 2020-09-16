台積電改寫收盤新高價 單日市值增約3371億元

蘋果新款 iPad Air 最新 A14 仿生晶片，採用晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 5 奈米製程，激勵台積電今 (16) 日股價跳空開高，一度衝上 462 元，終場上漲 2.92%，收在 458 元，改寫收盤新高價，單日市值增加 3370.95 億元，攀升至 11 兆 8761 億元。

蘋果周二 (15 日) 舉行線上秋季發表會，發表搭載 A14 處理器的新款 iPad Air，採用台積電 5 奈米製程，且即將亮相的新款 iPhone 12，同樣將採用 A14 處理器；新一代 Mac 電腦處理器 Apple Silicon，也將由台積電代工。

從 iPad Air 到將登場的 iPhone 12，及 Mac 等，蘋果今年發表的新品所搭載的處理器，大多都採用台積電 5 奈米製程，對其先進製程需求強勁，市場也傳出，台積電 9 月 14 日無法再出貨華為海思後，5 奈米產能已由蘋果全包。

外資也看好，在代工需求爆發下，台積電營運將不受庫存調整影響，雖然第四季缺少華為訂單挹注，但營收仍將維持高檔水準。

此外，美國政府傳擬將中國晶圓代工廠中芯國際列入貿易黑名單，對此，外資認為，中芯若遭制裁，台積電、聯電 (2303-TW) 等台廠，有機會受惠轉單效應。