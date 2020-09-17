〈蘋果新品發表〉中華電搶搭商機 9/22開賣2款智慧手錶

蘋果發表 Apple Watch Series 6 及 Apple Watch SE 兩款智慧手錶，中華電 (2412-TW) 16 日宣布，將於 9 月 22 日起開賣，此外，申辦「手錶專用門號」服務，則可透過行動網路支援家人共享設定功能。

中華電表示，17 日起可於全台門市申辦 Apple Watch「手錶專用門號」服務，此服務透過行動網路支援 Apple 的家人共享設定 (Family Setup)，讓孩童與年長者隨時透過 Apple Watch 與家人保持緊密聯繫；9 月 22 日則正式在全台指定服務據點及中華電信網路門市，銷售 Apple Watch Series 6 及 Apple Watch SE。

蘋果發表 Apple Watch Series 6 及 AppleWatch SE 兩款智慧手錶，售價分別為 1.29 萬元起、8900 元起，且皆支援「家人共享設定」，用戶可透過 iPhone，與孩子與長輩的 AppleWatch 手錶配對，進行通話、簡訊來聯繫。

Apple Watch Series 6 效能比上一代產品快 20%，主要新功能之一為「血氧飽和度監測」，透過紅外線感測器來監測用戶血液中的氧氣含量，15 秒內可完成測量。