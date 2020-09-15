索尼下修PS5出貨目標 傳因台積電良率不穩導致

外電報導指出，索尼推出的新一代遊戲主機 PS5，由於系統單晶片 (SoC) 生產良率不佳、供貨不穩，因此下修 PS5 今年產量預估，從原本預期出貨 1500 萬台，下修到 1100 萬台，據悉該系統單晶片生產製造廠是晶圓代工龍頭台積電(2330-TW)，對此台積電表示，不評論市場傳言。

業界人士透露，採用台積電 7 奈米生產的 PS5 系統單晶片，先前確實在良率拉升上遭遇瓶頸，Sony 也因此下修今年產量目標，但近來良率問題已獲解決。

外媒報導指出，Sony 下修新一代遊戲主機 PS5 今年 (今年 4 月至明年 3 月) 的產量目標，從原本 1500 萬台，修正至 1100 萬台，較原先計畫下修 400 萬台，主要原因是 PS5 最關鍵的 SoC(系統單晶片) 生產良率不穩。

報導指出，PS5 晶片良率僅有 5 成水準，使 Sony 不得不下修今年產量目標，雖然目前良率逐漸改善，但還未達穩定狀態。

PS5 主機搭載八核心超微量身打造的 Zen 2 全新架構半客製化晶片，GPU 採用 AMD RDNA 2 架構的半客製化繪圖處理器，均以台積電 7 奈米製程生產，將 CPU、GPU、I/O 晶片組等，利用封裝技術整合為單顆半客製化系統單晶片。