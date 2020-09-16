〈台股盤後〉台積電領軍點火 大漲131點改寫收盤新高

台股今 (16) 日由台積電、聯發科強漲領軍，指數跳空開高，早盤一度突破「萬三」關卡，資金轉向電子族群，台達電、廣達、聯電等電子權值股同攀揚，傳金權值股也穩盤助攻，指數終場大漲 131.11 點，收在 12976.76 點，改寫收盤新高價，成交量小幅擴增至 2063.29 億元。

電子權值股方面，蘋果新款 iPad Air 最新 A14 仿生晶片，採用台積電 5 奈米製程，激勵台積電 ADR 強漲，台股表現也同樣不俗，早盤股價跳空開高，一度衝上 462 元，市值重回 12 兆元關卡，隨後漲幅收斂，但仍站穩高檔，終場上漲 2.92%，收在 458 元。

聯發科開高走高，上漲 0.98%，收在 617 元；股王大立光與鴻海表現相對弱勢，大立光跌破昨日站回的 5 日線與月線，下跌 2.6%，收在 3560 元，鴻海下跌 0.38%，收在 78.8 元，失守 5 日線。

除電子權值股外，傳產權值股台塑化、台化、統一、中鋼，金融權值股國泰金、富邦金、兆豐金、第一金同樣收紅。

IC 設計族群持續獲資金追捧，類比科、力旺、鑫創亮燈漲停，松翰、譜瑞 - KY、亞信也漲逾半根停板。

法人指出，台股資金集中在台積電等大型權值股，雖有利指數挑戰萬三關卡，但資金將排擠其他類股動能，加上台股量能並未明顯擴增，在量能尚未跟上大盤走勢前，仍須留意調節賣壓，短線仍以跌深反彈視之。