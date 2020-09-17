股市第二輪下跌來了？

特斯拉股價上週四天下跌 29%，全球科技類股同樣四天修正 10.8%，「美股將再度跌入熊市」、「第二隻腳終於來了」等負面看法不絕於耳。科技類股修正真是壞事？真會不利全球股市與美國股市？資金若獲利了結又該轉向何方？

1. 科技類股修正，整體股市更健康

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 世界資訊科技與 MSCI 世界指數，資料日期: 2020/9/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

9 月 1 日，全球科技類股股價比過去 200 日股價平均值高出 29.5%，已開發國家股市則高出 11.7%，兩者偏離程度的差距來到 17.8%。從全球科技類股指數編纂以來，如此大的差距只在 1997 至 2000 年科技泡沫期間曾經出現過，科技類股近期漲時確實過快過猛。若科技類股股價不修正，且與整體已開發國家股市間差距持續擴大至 30% 以上，就極有可能步上 2000 年科技泡沫破裂的後塵。經歷近期的修正後，目前科技類股股價較 200 日股價平均值高 17.4%、整體已開發國家股市則高 8.2%，兩者差距回到較為正常的 9.2%（歷史正常範圍為 - 5.9% 至 9.8%），大幅縮減了我們可能再次經歷新一輪科技泡沫的擔憂。

2. 全球感染人數增加≠全球疫情變嚴重

除了科技類股修正外，另一個不敢投入股市的原因是第二波疫情隨時可能爆發。截至 9 月 14 日，全球近 5 日平均每天新增 26.6 萬個新冠肺炎感染者，感染人數增加速度根本沒放緩。隨著秋天即將到來，若新一輪感染爆發，全球經濟將再度受重擊。只看新增感染人數可能會得到如此錯誤的結論，但若改看死亡比率與康復的比率，會發現全球死亡率從 4 月底的 7% 降至目前的 3.2%，康復比例也飆高至近 70%（若只看已開發國家，兩個數據都會更好）。在死亡率與康復率雙雙轉佳的情形下，就算感染人數增加，疫情對全球經濟也不會造成之前的衝擊。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/9/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 全球主要國家製造業快速復甦中

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/9/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

全球經濟規模前 10 大的經濟體或國家中，有 8 個的 8 月份製造業採購經理人指數都重新回到榮枯分水嶺之上。與三個月前相比，全數都顯著轉佳，印度與巴西等受疫情影響最嚴重的國家，回升程度更是超過 20。疫情不僅影響程度在降低，大部分國家也都看到經濟數據開始改善，甚至部分數據回到歷史正常水準。此輪科技類股漲勢來自於居家辦公與電商等隔離題材，但若政府與大眾改變看法，並回歸過往生活，整體股市表現就有機會逆轉並領先科技類股。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

政治風險高，全球股票型基金分散取勝

儘管全球經濟數據普遍回升，但美國大選仍充滿不確定性，選舉結果出爐前可調降美股比重，改以更為分散的全球股票型基金，來避開美國大選可能帶來的震盪。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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