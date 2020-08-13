【摩根市場洞察 發掘投資契機】債務赤字化 美元貶值下的投資機會

重點

事件

在聯準會的貨幣政策與美國財政部大力救市的影響下，市場避險需求大降，導致美元指數自三月底以來一路走貶，甚至還一度下兩年來的低點。根據市場預估，今年全年美國預算赤字的規模有可能突破 GDP 比重的 18%，美元走貶也反映出美國債務赤字化的疑慮。

影響

從實質匯率來看，美元目前的價值仍高於其他非美貨幣，除非未來全球地緣政治出現激烈衝突，或新冠疫情又再次嚴重擴散導致避險買盤激增，或是聯準會的貨幣政策突然改變，否則中長線來看，在美國債務赤字化的影響下，美元中長期弱勢的格局不容易改變。

此外，無論誰當選下一任美國總統，基礎建設等需求也是新總統必然會有的經濟選項，可見未來美國的債務赤字將中長線壓抑美元的走勢。

建議

就過往經驗顯示，美元貶值下多有利於新興市場股債表現。目前新興市場股市股價淨值比約 1.6 倍左右，仍低於過去 15 年平均值 1.7 倍，評價面具有中長期投資吸引力，尤其相對看好基本面先行回穩的亞洲及中國市場。

另一方面，由於實質負利率環境持續，多國央行為因應貨幣貶值風險，也傾向增加黃金儲備比重，投資人短期應留意投機買盤造成價格波動，長線而言黃金走勢仍可期待。

美元指數近 30 年走勢變化

資料來源：彭博財經社，FactSet，美國聯準會，摩根資產管理整理，「Guide to the Markets – Asia」。最新資料：截至 2020 年 6 月 30 日

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