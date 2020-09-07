〈台塑四寶業績發表〉價格好轉需求增加 三寶看好下半年營收逐季成長

台塑四寶今 (7) 日公布 8 月營收，並釋出營運展望，由於第四季定檢與歲修陸續完成，開工率提升，加上石化產品需求增加，價格也逐步好轉，台塑、南亞與台化均看好，下半年營收逐季走揚，第四季營收將較第三季成長。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男表示，9 月配合台塑化歲修廠數雖較 8 月少 3 個廠，但因台塑化煉製二廠一套單元異常，減少丙烯供應，使整體開工率下降；不過，近期美國南方受颶風侵襲，影響石化原料生產重鎮，部分工廠電力完全恢復約需 2-4 週，影響生產，市場供給趨緊，已帶動石化產品價格上漲，預估 9 月營收會略高於 8 月。

台塑對第三季展望維持先前看法，認為營收、獲利均將優於第二季。展望第四季，林健男表示，儘管全球面臨第二波疫情威脅，市場仍充滿不確定性，但隨著主要經濟體逐漸走出景氣谷底，且中國災後重建需求增加、美國颶風影響石化產品出口亞洲數量減少，可望帶動石化產品價格上漲。

從台塑本身來看，第四季歲修廠數比第三季少，開工率提高，在價、量齊揚下，預估第四季營收比第三季增加，但仍需密切關注疫情後續發展，及全球景氣復甦力道，審慎因應。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭指出，9 月化工產品在需求增加下，營收將成長；電子材料因雲端伺服器及 5G 網通產品、行動裝置訂單略減，營收將略減；聚酯產品營收持平；塑膠加工則中國進入「金九銀十」傳統旺季，營收增加，估整體 9 月營收將較 8 月微幅減少。

對於第三季展望，南亞維持先前預期，看好營收將較第二季成長。展望第四季，吳嘉昭指出，化工產品受惠終端需求回溫，加上丙二酚定檢完成，產銷量提高，營收略增；聚酯產品隨著客戶產能利用率緩步回升，營運可望改善，營收略增。

電子材料方面，中國歐洲新能源汽車銷售回溫，加上品牌手機備貨潮，且各國持續推動 5G 基礎建設等因素，支撐電子材料基本需求，但第四季進入電子產業傳統淡季， 加上美國擴大對部分中國企業出口管制，短期可能影響供應鏈調配，營收持平。整體來看，預估第四季營收將較第三季略增。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源表示，9 月營收將優於 8 月，對第三季的展望優於上月預期，仍看好營收將優於第二季，主要動能來自產品價格回升，加上年度定檢高峰已過，銷量成長。

展望第四季，洪福源看好，在銷售量增加下，營收將優於第三季，且今年大型年度定檢都已完成，第四季除 10 月寧波苯酚廠安排定檢，ARO-3 因塑化第一套 RDS 定檢，芳香烴原料重質輕油短缺，預計將配合停車外，其餘各廠皆可全能生產。

台塑化 (6505-TW)

對於近期油價走勢，台塑化總經理曹明指出，部分 OPEC 國家需擴大減產，使 8、9 月原油供給數量持續受到控制，但解封後的歐洲及印度疫情加劇，導致終端油品需求復甦趨緩，油價保持區間盤整；煉製業務方面，近期毛利偏弱，但下檔有支撐。

至於輕油裂解廠，曹明表示，近期美國石化廠受颶風影響，石化產品供給減少，現貨價大漲，帶動亞洲價格上漲，且下游需求穩定，加上輕裂廠進入集中定檢期，供給較吃緊，輕裂廠持續正常獲利。

台塑化 9 月煉油產能利用率約 67%，預計第三季平均產能利用率 65%； 輕裂廠 OL#3 從 8 月中至 9 月底定檢，第三季平均產能利用率為 76%。