〈產業高峰論壇〉童子賢：台灣經濟有偏食現象 需提升服務業外銷能力

代工大廠和碩 (4938-TW) 童子賢今 (16) 日出席論壇活動表示，台灣經濟有偏食傾向，過度依賴科技產業出口，但經濟結構中，服務業產值是製造業的兩倍，但卻缺少外銷經驗，不利台灣未來發展。

童子賢表示，今年全球面臨疫情衝擊，但台灣經濟維持穩定成長，是很大的努力加上一點運氣，以長遠來看，台灣因內需不足需大量仰賴國際貿易，評斷台灣經濟屬於「85 分好學生」，要邁向「95 分好學生」還有很大空間。

童子賢進一步指出，台灣不能只迷戀過去，更要布局未來，現今經濟發展成果有賴產業努力、過往政策奠定的基礎，未來 40 年發展則需從現在布局，產業需要從 5G、AI 等新技術找到新應用，政府也應該去思考如何協助服務業走出台灣，打進全球市場。

觀察現今全球局勢變化，童子賢認為，台灣科技產業一直在國際分工中扮演好夥伴角色，也與國際局勢、產業發展密不可分，但近期面臨美中兩大勢力，美國喊出脫鉤 (Decoupling)，中國則提出內循環、雙循環發展方向，逐步形成經濟新冷戰態勢，台灣更需走出自己的路。

童子賢表示，後疫情是一個困惑且不確定的年代，唯一確定的是生活型態改變，但台灣的經濟實力不差，如何掌握未來經濟發展趨勢，是台灣現今重要課題。