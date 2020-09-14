台塑集團企業躋身蘋概 福懋奪蘋果多款新品大單

台塑 (1301-TW) 集團強攻蘋果訂單有成，旗下紡織廠福懋 (1434-TW) 成為集團傳產企業首家蘋概股，打進蘋果新一代智慧音箱 HomPod 2、頭戴耳機 AirPods Studio 等新品供應鏈，拿下紡織外層布料大單。蘋果極力衝刺穿戴等新產品應用，相關硬體出貨喊衝，福懋扮演關鍵角色，營運大補。

業界分析，蘋果高度重視產品設計與使用者體驗，好的包覆材質，牽動音箱、頭戴式耳機音訊共鳴，以及配戴舒適度等。HomPod 2、AirPods Studio 都是蘋果高度重視的新品。先前 Aipods 大熱賣，去年銷售約 6,000 萬組，今年有望大增五成至 9,000 萬組，新款頭戴耳機 AirPods Studio 後市看俏，對材料的需求也將大增，挹注福懋營運。

台塑集團關係企業眾多，先前旗下記憶體廠南亞科（2408-TW) 曾入列蘋果 200 大供應鏈名單。近期蘋果積極耕耘多功能新品，找上更多傳產業者合作，福懋是台塑集團傳產企業打入蘋果供應鏈首發。

據悉，福懋是與持股五成的轉投資瑞士機能布廠 Schoeller Textil，共同打進蘋果新一代音訊產品紡織外層布料，由福懋供應上游原料。福懋對此低調，強調的確與 Schoeller Textil 攜手開發多家國際大廠新客戶，但不方便公布客戶名稱。

福懋去年 10 月取得 5 成持股，不到一年布局就開花結果，繳出亮眼成績。

蘋果發表會即將在台灣時間 9 月 16 日登場，外界預期，發表會上，蘋果將展示新一代的 HomePod、以及發表首款頭戴式耳機 AirPods Studio 等新品，其中根據外媒指出，AirPods Studio 將有皮革材質以及運動透氣兩種材質版本可供選擇。

福懋與 Schoeller Textil 合作近 20 年，福懋去年 10 月斥資約新台幣 12.2 億元，參與 Schoeller Textil 的增資，取得 50% 持股，從技術、製造授權，提升為全面性的創新、研發及技術、生產的共同合作，也為福懋拓展新的出海口。

Schoeller Textil 技術及應用相當廣泛，包含功能性紡織品 (體育、室外、生活等)、防護紡織品 (警察、軍事)、針織面料 (吸收、絕緣等)、技術紡織品 (醫用、智能、清潔、特種) 等，據悉福懋看準客戶面向廣，有助福懋產品出海口，因此決議取得持股，並進行深度合作。

福懋與 Schoeller Textil 合作現象廣泛，其中現今最流行的環保技術上，雙方也進行合作，共推出 PROEARTH 生物可分解系列紡織品。