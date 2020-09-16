【中信投信】陸股疫軍突起 新經濟成投資標配

9 月 4 日外媒報導，川普政府可能將中芯國際列入貿易黑名單，此消息一出，陸、港兩地股價即刻重挫。中信投信認為，晶片製造為新基建不可或缺的一環，若美國出此重拳，並不代表中國科技股從此不值得投資，頂多反映中國科技產業中的軟、硬體將「分道揚鑣」。相較硬體製造為主的陸企如華為、中芯成為中美博弈的主戰場，企業展望充滿不確定性，科技軟體公司如阿里巴巴、騰訊等股價喜訊不斷，若分析境外掛牌陸股指數今年以來的變動，更可見中國經濟板塊移動的軌跡，越來越偏重「新經濟」。

中信中國 50（00752）經理人葉松炫表示，科技業硬體部分在美國壓力下，短期展望相對黯淡。軟體為主的中國科技公司由於多在境外掛牌，近期受到美股拉回拖累，股價也跟著回檔修正，只是從恐慌指數（VIX）走勢分析，進場時點或已再度浮現。

葉松炫指出，美股與恐慌指數通常呈現反向走勢，值得注意的是，恐慌指數從 8 月底就緩緩攀升，代表渴望獲利了結的賣盤早蠢蠢欲動，近日美股持續下跌，恐慌指數已明顯回穩，顯示大盤修正幅度或已來到可再度進場的水位。

葉松炫強調，軟體公司向來被視為中國新經濟發展的中柱，具國家政策支持，並獲不少資金肯定。不僅全球最大的主權基金 - 挪威主權基金，近期揭露截至年中的持股，顯示中國互聯網巨頭也在其十大持股之列，中國境內 2019 年以來發行的新股票型基金，也大多設置了港股的倉位，意味新經濟成為一種「標配」。

另一方面，分析專門追蹤境外掛牌陸股的 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數，可發現具新經濟色彩的軟體業陸企「疫軍突起」。整理今年以來指數剔除的成分股，也就是市值跌出前五十大排行的陸企，清一色為金融、電信股、房地產等，較偏向傳產；新增的成分股例如阿里健康、蔚來汽車、拚多多等，多半具有科技色彩。

指數的前十大成分股也在今年改頭換面。去年四月，指數的前十大成分股還有 4 檔金融股、兩檔能源股等非新經濟相關標的。葉松炫表示，今年九月指數經過最新調整後，新經濟類股包含阿里巴巴、騰訊控股、美團點評、京東等高達 8 檔，不僅也拉開這檔指數跟其他以金融、製酒產業為主的陸股指數的差異，也凸顯新經濟類股於疫情中的火熱表現，全球股市從三月反彈至今，該指數表現也相對亮眼。趁近期市場拉回，投資人不妨多加留意追蹤該指數的陸股 ETF，適時分批布局。

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