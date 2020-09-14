〈輝達買安謀〉業界反對聲浪大 ARM交易案獲各國批准將是大難題

Nvidia(NVDA-US)(輝達) 準備以 400 億美元，收購軟體銀行 (9984-JP) 旗下的半導體部門 ARM(安謀)，預計寫下半導體業界最大的併購案。但分析師認為，此舉可能遭到競爭手的強烈反對，在中國、南韓監管部門都不容易輕鬆過關。

目前媒體揭露的收購方式，Nvidia 將向軟銀支付 120 億美元的現金、215 億美元的股票，含 20 億美元的簽約金。根據 ARM 未來的業務表現，軟銀最多還可以獲得 50 億美元的現金和股票，而 ARM 員工將獲得總值 15 億美元的 Nvidia 股權。

雙方預計需要用 18 個月才能完成交易，因為交易將至少要通過中國、英國、歐盟和美國監管部門的同意，才能完成。

作為全球大多數半導體行業的設計和智財權供應商，ARM 影響巨大，主要是透過技術授權賺錢，包括英特爾、高通、三星、Nvidia 都是其重要客戶。

CCS Insights 美洲研究副總裁 Geoff Blaber 表示，這筆交易正面臨 ARM 客戶的強烈反對。他表示，獨立性對於 ARM 的成功至關要，一旦受到損害，其價值將開始受到侵蝕。

目前包括 Nvidia 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 及 ARM 執行長 Simon Segars 均強調，併購後將保留英國總部，以及原有經營模式，繼續擔任中立的供應商。

不過交易宣布後，中國、南韓均傳出反對聲浪。《路透》引述中國晶片高層表示，中國將反對這筆交易，如果 ARM 的母公司是美國，在美中當前關係之下，與 ARM 合作生產晶片的中國公司會更加艱難。

南韓晶片業專家表示，這筆交易將加劇 Nvidia 與三星、高通及其他公司的競爭，並提高他們對授權費漲價的疑慮，這使得從長達來看，業界可能會尋求 ARM 的替代品。