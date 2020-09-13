傳軟銀準備以400億美元出售ARM予Nvidia

《華爾街日報》報導，軟銀集團 (SoftBank) 與 Nvidia (NVDA-US) 正接近就出售 ARM 一案達成交易，據消息人士指出，軟銀將可能以逾 400 億美元之金額出售 ARM 予 Nvidia。

據了解，這項交易最快可能在下週出爐，雙方預計將採現金加股票方式交易，而 ARM 的估值預計落在 400 億美元附近；而先前 2016 年軟銀收購 ARM 的交易金額為 320 億美元。

先前市場盛傳，軟銀聘請了高盛 (Goldman Sachs) 物色合適的買家，而高盛曾與蘋果接觸，但蘋果對買下 ARM 興趣缺缺，隨後高盛希望成立一個包含高通、三星和 Nvidia 在內的聯合集團對 ARM 進行收購。

但高通和三星相繼退出，目前 Nvidia 成為唯一一家對 ARM 感興趣的買家。

軟銀出售 ARM 的直接原因是去年的巨額虧損，包括 WeWork 在內的多項投資計劃導致軟銀出現約 125 億美元的營運虧損，若出售 ARM 成功，可為軟銀帶來不少金流。

軟銀集團社長孫正義也在近期線上法說會中提到出售 ARM 相關問題，他認為有幾種可能性，包括將 ARM 的一部分或全部賣出；或者是將原本計劃 2023 年 IPO 案提早到明年或後年，並表示有和 Nvidia 接觸中。